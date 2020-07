Nel mare lucano. 16enne bagnina da tre giorni salva tre bagnanti

Si chiama Carmela Donno, la giovanissima bagnina di Pisticci di appena 16 anni che, a pochi giorni dal conseguimento del brevetto, ha salvato in pochi minuti tre bagnanti. È successo ieri sulla spiaggia di Marina di Pisticci. La Pamela Anderson lucana, intervistata da Umberto Avallone della TgR Basilicata, ha raccontato, con un pizzico di emozione, di essere rimasta sorpresa da sé stessa nell’essere riuscita a portare a termine il salvataggio.

“Ad un certo punto – ha detto la giovane soccorritrice bagnante – mentre stavo facendo la sorveglianza del mio specchio d’acqua, ho visto una signora che si dimenava e chiedeva aiuto. Ho lasciato la radiolina, il telefono e il cappellino e mi sono catapultata in acqua. In seguito ho notato due ragazzi che avevano oltrepassato il limite delle boe rosse e che chiedevano aiuto. Allora ho messo in mare il pattino e sono andata velocemente a prestare loro soccorso. Per fortuna sono riuscita a portarli in salvo”.

Una storia a lieto fine conclusasi con l’applauso di tutti i bagnanti presenti sulla spiaggia.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata