Nei giorni scorsi il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha ricevuto in visita di saluto il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata Emanuele Franculli. L’ing. Franculli, infatti, assumerà il prossimo luglio l’incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia mentre in Basilicata la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco verrà assunta dall’ing. Giampietro Boscaino, da oggi 1° luglio. Il Prefetto Vardè ha fatto gli auguri di buon lavoro al Direttore Franculli per il nuovo prestigioso incarico e lo ha ringraziato per l’elevata professionalità dimostrata e per la proficua collaborazione istituzionale intercorsa nel periodo di permanenza in Basilicata.