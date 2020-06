Raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti. A Vietri di Potenza ispezioni e controlli della Polizia Locale per contrastare gli incivili

Tolleranza zero per i pochi incivili che non rispettano le regole e che inspiegabilmente continuano a non rispettare le regole della raccolta differenziata ed abbandonano rifiuti, a discapito di chi conferisce i rifiuti in modo esemplare ed impeccabile. A Vietri di Potenza entra operativa la fase che riguarda i controlli per individuare i trasgressori. Quelli che, pur avendo -ormai da anni- un servizio che ritira i rifiuti con il sistema del cosiddetto “porta a porta”, preferiscono sporcare, abbandonare rifiuti ovunque e, come capita ultimamente, nei cestini “stradali”. Che non sono affatto secchi dell’immondizia. Ed è per questo che il Comune e la Polizia Locale, in collaborazione con l’azienda che gestisce il servizio della raccolta dei rifiuti, hanno avviato una serie di controlli ed ispezioni. A partire dal centro abitato (i primi controlli nell’area della Vigna della Corte e Grotta di Cesare) e poi su tutto il territorio. L’obiettivo è quello di contrastare l’inciviltà di chi non rispetta le regole a discapito di tutta la comunità. “Come più volte anticipato – ha dichiarato il sindaco Christian Giordano a melandronews.it – siamo finalmente pronti ad incidere in maniera seria nei confronti di quei pochi che ancora continuano ad abbandonare inspiegabilmente rifiuti sul territorio. Abbiamo infatti avviato delle azioni, ed altre iniziative partiranno nelle prossime settimane, utili alla individuazione dei trasgressori. Colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Locale, l’azienda affidataria del servizio di raccolta differenziata e i suoi operai per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo”. In pagina una foto dei controlli con gli agenti della Polizia Locale. Ricordiamo che per i trasgressori sono previste sanzioni e in diversi casi anche denunce.

