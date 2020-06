[VIDEO] Pescato (e rilasciato) uno ‘squalo volpe’ nel mare lucano

Un appassionato di pesca sportiva residente a Matera mentre era impegnato con un’altra persona in una sessione di pesca sportiva nel mare di Metaponto ha pescato a venti metri di profondità un pesce “squalo volpe” di tre metri, dal peso di circa 80 chilogrammi. Il pesce è stato subito rilasciato in mare. Quella dello squalo-volpe è una specie di pesce molto pericolosa che arriva dal mare Atlantico ed in particolare dall’area tropicale. Il ritrovamento di questo pesce pericoloso nel mare di Metaponto è legamento ai mutamenti climatici registrati negli ultimi anni. Per i due appassionati di pesca sportiva è stata un’emozione unica poter ammirare da vicino un esemplare di pesce così raro. Di seguito un video gentilmente concesso da sassilive.it.

(Fonte: sassilive.it)