Formazione universitaria tra i detenuti. Accordo tra l’UniBas e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria della Puglia e Basilicata

La Rettrice dell’Università degli Studi della Basilicata, Aurelia Sole, e il Provveditore regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria della Puglia e Basilicata, Giuseppe Martone, martedì 23 giugno 2020, a Potenza, nella Sala degli atti Accademici in via N. Sauro (ore 11), firmeranno un accordo di collaborazione per favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia e Basilicata con l’obiettivo primario del reinserimento nonché favorire la formazione universitaria del personale operante nel territorio di competenza del Provveditorato della Puglia e Basilicata. All’incontro parteciperanno il Direttore generale, il Prorettore al Public Engagement e la Prorettrice alla Didattica dell’Unibas, Giuseppe Romaniello, Nicola Cavallo e Patrizia Falabella, la Direttrice della Casa Circondariale di Potenza, Maria Rosaria Petraccone, e il Funzionario di Staff del Provveditorato Regionale, Giuseppe Palo.