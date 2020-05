L’AOR San Carlo: “Non chiamate al CUP per informazioni”. Visite, ancora stop alle nuove prenotazioni

Alla luce della confusione creatasi tra i cittadini circa la ripresa delle visite ambulatoriali prenotate fino al 10.03.2020, per le quali è in atto un graduale smaltimento, si rende necessario da parte dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” ribadire che, come già comunicato a mezzo stampa nei giorni scorsi, non è rivolgendosi al CUP che i prenotati potranno ricevere informazioni sulla data e l’ora della visita da recuperare. Tale notizia, infatti, verrà loro comunicata telefonicamente da nostri Operatori Aziendali che stanno già provvedendo ad effettuare le chiamate, secondo l’ordine di prenotazione. Si specifica ancora che al momento non è possibile effettuare nuove prenotazioni, fatte salve le visite con priorità.

comunicato stampa

AOR San Carlo – Potenza