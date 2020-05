Un cinghiale in città. A Potenza è stato avvistato in serata, alle ore 23:00 circa di oggi, nei pressi di via del Gallitello, zona commerciale e dove vivono migliaia di persone. Sono tanti gli avvistamenti nelle zone periferiche, ma in città è davvero qualcosa di inusuale. Il cinghiale gironzolava nei pressi di alcuni cassonetti dell’immondizia. E c’è tanta preoccupazione tra i residenti. Ecco il video.

Claudio Buono