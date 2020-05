Potenza, domani il passaggio delle Frecce Tricolori. Ecco da dove sarà possibile assistere allo spettacolo

E’ tanta l’attesa a Potenza per il passaggio delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare che domani 28 maggio, dopo l’ora di pranzo, daranno spettacolo sul cielo del capoluogo lucano. In primis l’orario: indicativamente, dopo le ore 15:00. Si parla come orario esatto alle ore 15:15, ma è bene fare attenzione anche prima per non perdere lo spettacolo. Il percorso che dovrebbero fare gli aerei militari dovrebbe essere quello della congiungente Vaglio-Potenza-Picerno. Il punto esatto di sorvolo dovrebbe essere la Torre Guevara, per poi continuare su via Pretoria e Piazza Prefettura. Ma sia chiaro, tutto potrebbe cambiare anche in base alle condizioni meteo.

Per chi vuole evitare assembramenti in via Pretoria e godersi lo spettacolo, buoni punti di osservazione potrebbero essere: San Rocco, Montereale, fondovalle (parcheggio UNICEF nei pressi della fermata delle scale mobili). Gli esperti consigliano di non posizionarsi in vie strette fra i palazzi, ma in una postazione dove è possibile vedere un’ampio settore di orizzonte. Il sorvolo durerà pochi secondi, sarebbe un peccato perdersi un momento così emozionante e raro sui cieli del capoluogo lucano.

Claudio Buono