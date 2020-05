Miglionico (GAL PerCorsi): “Per le vacanze scegliere la Basilicata col suo turismo rurale e sostenibile”

Chi sceglie la Basilicata, sceglie di trascorrere le proprie vacanze immerso nel mondo rurale, dove tutto è autentico, come una volta: dai prodotti della terra, all’ospitalità, dalle tradizioni, al magiare, fino alla storia e alla cultura. Il turismo rurale si può considerare turismo sostenibile ed è scelto sempre più dalle famiglie e dalle nuove generazioni. Opportunità esclusive in cui il turista vive a stretto contatto con la realtà rurale godendone tutti i benefici. In Bailicata ci sono circa 190 agriturismi e circa 80 fattorie didattiche, da ieri 18 Maggio, alcune attività hanno ripreso il loro lavoro e seguendo quelle che sono le direttive dei vari decreti stanno prendendo il percorso verso una “nuova fase”. Gli ampi spazi esterni, la bassa percentuali di contagi avuti e la poca densità abitativa, oggi diventano il valore aggiunto per il Turismo Rurale Lucano. Nelle fattorie didattiche in piena osservanze delle regole sarà possibile anche ospitare i visitatori e negli agriturismi utilizzando spazi interni adeguati e spazi esterni idonei sarà possibile accogliere ospiti e turisti. Ora più che mai il settore Turistico Rurale, può diventare ancor più solido e addirittura trainare un turismo più ampio e variegato di cui la nostra Regione ne è detentore.

Il presidente di GAl PerCorsi

Michele Miglionico