AGGIORNAMENTO IN BASILICATA – Un solo tampone positivo su ben 361 processati

17 aprile, ore 12:00 – Uno solo tampone positivo su ben 361 processati. E’ questo l’ultimo aggiornamento, positivo, per l’emergenza coronavirus in Basilicata. L’unico caso di positività arriva da Montescaglioso. Un numero alto di tamponi processati. In totale in Basilicata ne sono stati processati, dall’inizio dell’epidemia, 5710. Per quanto riguarda i ricoverati nei due ospedali di Potenza e Matera, 46 nelle malattie infettive, 13 in pneumologia e 9 in terapia intensiva. Oltre 50 i guariti.

Claudio Buono