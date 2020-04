Tito, una Pasquetta alternativa: con il Forum dei Giovani ecco l’evento “Stranger Monday” con gli artisti locali

Una Pasquetta alternativa per i giovani titesi, che si ritroveranno oggi on-line grazie ad un evento

L’evento ‘Stranger Monday’ nasce dalla volontà del Forum dei giovani di Tito di riempire una giornata ancor più atipica delle altre in questo periodo, come la pasquetta. Nato pochi giorni prima del degenerare dell’emergenza il forum in questa fase sta muovendo i primi passi da una parte attraverso iniziative social, dall’altra attraverso il volontariato. Stranger Monday si basa sulla prima di queste possibilità: creare aggregazione e riempire le giornate su Instagram (forumdeigiovani_tito_) o Facebook (Forum dei giovani – Tito). Nel corso della giornata vari artisti locali si esibiranno in un alternarsi di generi e strumenti per tutti i gusti, entusiasti di poter condividere la loro musica con tutta la comunità. Lo rende noto il “Forum Giovani Tito”.