Distanti ma uniti. Il gruppo dei tifosi “I Picernesi” a sostegno delle famiglie bisognose e della Protezione Civile Angels

“Distanti ma uniti, un ringraziamento ai “I Picernesi”, gruppo di tifosi sostenitori del Picerno Calcio, che hanno voluto sostenerci donandoci derrate alimentari da destinare ai nostri concittadini. Grazie di cuore”. E’ il messaggio dei volontari della Protezione Civile “Angels” di Picerno, che come molti volontari in Italia sono impegnati in questi giorni difficili, in particolare a sostegno alle famiglie bisognose. Un sostegno in questo caso arrivato anche dai tifosi del Picerno, del gruppo “I Picernesi”, che hanno dimostrato ancora una volta la loro sensibilità e amore per la comunità, donando derrate alimentari. Ecco alcune foto.

redazione