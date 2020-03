AGGIORNAMENTO – Covid-19, i contagi in Basilicata sono 75: degli ultimi 36 test, 3 positivi e 33 negativi

Emergenza Covid-19: aggiornamento del 22 marzo, ore 18.00

La task force regionale comunica che oggi 22 marzo – con aggiornamento alle ore 18.00 – sono stati effettuati altri 36 test per l’infezione da Covid-19. Di questi: 33 sono risultati negativi e 3 positivi. Al momento non è possibile conoscere la provenienza delle persone risultate positive. La loro residenza verrà resa nota al prossimo aggiornamento previsto per domani, 23 marzo, alle ore 12. Al tal proposito si comunica che, in accordo con le strutture sanitarie regionali e con i sindaci, da domani la comunicazione verrà effettuata sempre dall’Ufficio stampa della Giunta regionale solo alle ore 12 di ogni giorno e non più alle 18. Con questo aggiornamento salgono a 75 (1 risultato positivo stamattina + 3 di stasera) i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive. Il prossimo aggiornamento domani, 23 marzo, alle ore 12,00. Stamattina, alle ore 12, la task foce aveva comunicato la provenienza dei nove contagi di ieri di un altro di questa mattina (di Potenza città).

TUTTI E 75 I CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo: 1 caso a Moliterno

16 marzo: 6 casi (1 a Rapolla, 3 a Moliterno, 1 a Rapolla ma residente a Melfi, 1 a Potenza)

17 marzo: 9 casi (4 a Potenza, di cui una residente ad Avellino già ricoverata, 2 a Moliterno, 2 a Villa d’Agri, 1 a Matera)

18 marzo: 5 casi (3 a Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 nella Val d’Agri)

19 marzo: 5 casi (2 a Moliterno, 1 a Marsico, 2 a Rapolla)

20 marzo: 14 casi (10 a Potenza, 2 a Matera, 1 a Paterno, 1 a Tramutola, fino all’aggiornamento delle ore 12:00)

20 marzo: 11 casi (6 a Potenza, 2 a Rapolla, 2 a Barile, 1 a Moliterno, fino all’aggiornamento delle ore 18:00)

21 marzo: 9 casi (1 Policoro, 1 Montescaglioso, 2 Potenza, 5 Matera, 1 Salandra,)

22 marzo: 1 caso a Potenza (alle ore 12:00), 3 casi (comuni non comunicati)

a cura di Claudio Buono