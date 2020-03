Coronavirus, gli aggiornamenti. 2941 guariti, nell’ultimo giorno 345 decessi. Contagiate oltre 31mila persone

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 DEL 17.3.2020 – Sono stati resi noti poco fa i dati aggiornati dell’epidemia da coronavirus, da parte di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la consueta conferenza stampa pomeridiana. I dati dicono che i guariti, alle ore 18:00 del 17.3.2020, sono 2941 guariti. I nuovi contagi nell’ultimo giorno sono 2989, per un totale di 26062 persone contagiate. Di queste, si trovano in isolamento senza sintomi o con lievi sintomi 11208 persone. In terapia intensiva 2060 pazienti. Nell’ultimo giorno sono 345 i deceduti, per un totale ad oggi di 2503 decessi. Il totale dei contagiati, compresi guariti e decessi, ad oggi è di 31506.

Claudio Buono