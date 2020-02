Coronavirus, il ministro lucano Speranza: “Serve collaborazione dei cittadini, vinceremo questa sfida”

E’ un lavoro senza sosta quello del Ministero della Salute per cercare di informare più possibile la popolazione e venire incontro e risolvere ogni problematica relativa al contagio da coronavirus. In particolare, il ministro Roberto Speranza, lucano, non si sta risparmiando e sta mettendo in campo ogni energia per limitare al massimo i problemi ed evitarne tanti altri. Contattato da melandronews.it, ha fatto sapere tramite il suo portavoce. “Ci auspichiamo che tutte le operazioni possano dare risultati di contenimento in tempi brevi”, mentre si trova nella sede della Protezione Civile Nazionale insieme al premier Giuseppe Conte per un confronto con le Regioni. “Proviamo – ha continuato – a rafforzare le misure per il contenimento del virus. Questo Paese è forte e vincerà questa sfida. Si tratta dell’esperienza più forte della mia vita”. Poi un appello agli italiani: “Serve il grande aiuto dei cittadini, le istituzioni stanno facendo la loro parte. Ai cittadini chiediamo di seguire le regole di prevenzione. In campo un lavoro straordinario, stiamo lavorando h24 e ci confrontiamo in continuazione con Conte, Borrelli e con i presidenti delle Regioni”.

Claudio Buono