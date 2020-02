In memoria di Antonio Caggianese. Il 26 febbraio a Potenza apre la mostra dell’associazione “Ruggero Toffolutti”

La mostra fotografica itinerante “Non numeri ma persone – parole e immagini di chi ha perso la vita sul lavoro” sarà allestita a Potenza dal 26 febbraio al 7 marzo prossimi all’interno del Museo provinciale (via Lazio, 18). Si tratta di un progetto di Juri Leoncini realizzato da lei stessa insieme a Valeria Parrini Toffolutti per conto dell’associazione nazionale “Ruggero Toffolutti” impegnata dal 1998 sui temi della sicurezza dei luoghi di lavoro. Negli ultimi dieci anni, la mostra -patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comuni di Piombino e della Val di Cornia, Unicoop Tirreno- ha superato i 70 allestimenti in regioni diverse. L’inaugurazione è prevista alle 16 di mercoledì 26 febbraio. Una data non casuale. Si tratta infatti del secondo anniversario della morte del giovane lavoratore potentino Antonio Caggianese la cui famiglia collabora alla realizzazione dell’evento, patrocinato dalla Provincia di Potenza. La mostra, infatti, verrà allestita proprio in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Antonio, grazie all’associazione nazionale “Ruggero Toffolutti”, per ricordare lui e chi come il giovane operaio potentino ha perso la vita lavorando. Sarà possibile visitare la mostra il martedi, dalle ore 8 alle 13, poi dal mercoledì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.