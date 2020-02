Coronavirus, nessun contagio per i lucani provenienti da Codogno

Esito negativo al test per contagio da nuovo Coronavirus per due cittadini lucani provenienti da Codogno (Lodi). Lo rende noto la task force regionale che ha il compito di monitorare e gestire eventuali casi di contagio da nuovo Coronavirus a livello regionale. Ad ulteriore precauzione gli stessi cittadini hanno deciso per una quarantena volontaria. La nota stampa è stata diffusa poco fa dalla Regione Basilicata.