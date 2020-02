Turismo e promozione del territorio: arriva la mappa di Satriano di Lucania

SATRIANO DI LUCANIA – L’Amministrazione Comunale ha presentato la nuova cartina turistica di Satriano di Lucania che verrà prossimamente distribuita, oltre che nell’info-point ufficiale, in bar, ristoranti e b&b. Si tratta di uno strumento che punta a valorizzazione il territorio renderlo facilmente fruibile ai turisti grazie ad una mappa di facile lettura che mette in evidenza i principali punti di interesse del borgo satrianese e a brevi testi che ne raccontano la storia e le tradizioni. La cartina, gratuita e di facile consultazione, sarà a disposizione dei turisti in arrivo a Satriano a partire dai prossimi giorni, in occasione dell’inizio del Carnevale. Ognuno di loro avrà con sé una pratica guida da portarsi dietro per scoprire e conoscere meglio il paese ed avere a portata di mano tutte le info utili sugli itinerari da seguire e su dove mangiare e dormire.