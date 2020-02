Picerno, il grande senso civico dei donatori. Svoltasi l’assemblea annuale per l’Avis

Donazione, partecipazione, condivisione, collaborazione e attività sociali. Le parole d’ordine della sezione Avis di Picerno, che ha tenuto la consueta assemblea annuale dei soci donatori nella sala consiliare di piazza Plebiscito, con i soci e rappresentanti del direttivo locale, e con Elena Nolè (presidente Avis provinciale di Potenza) e Daniele Colangelo (segretario Avis regionale). L’assemblea si è aperta con l’intervento del presidente della locale sezione, Laura Marino. “I donatori hanno sempre partecipato attivamente alla raccolta di sangue intero, contribuendo così ad accrescere il senso civico della nostra comunità e a compiere un gesto concreto di solidarietà. Perché donare –ha sottolineato Marino- significa letteralmente donare una parte vitale di sé a qualcuno che sta soffrendo e che ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi per il bene del prossimo e per la salvaguardia della vita”. All’assemblea presente anche il sindaco, Giovanni Lettieri, che ha ringraziato il direttivo Avis per l’impegno che dimostra quotidianamente. A seguire intervenuti anche Nolè e Colangelo. Durante l’Assemblea è stato sottolineato che, dopo aver portato a compimento il processo di accreditamento della nuova sede, ci si è impegnati a ridare a tutti gli associati una sede fisica attiva che garantisse loro di poter donare in condizioni ottimali e di poter condividere, con il direttivo e con la comunità, maggiori obiettivi e attività sociali comuni. Nonostante il grande impegno, i dati riguardanti le donazioni è calato: nell’ultimo anno i donatori sono scesi a 188. Erano nell’anno precedente 234 (2018). “Dati sicuramente negativi – hanno sottolineato – che però non hanno mai scoraggiato l’operato dei volontari Avis”. Che hanno continuato nelle loro attività di realizzazione di tante iniziative: progetti di Servizio Civile, collaborazioni con l’Aism e Telethon, organizzazione dell’iniziativa “Cinemavis”, convegni, gita del donatore, karatombolata e giornalino Avis. Per il 2020, l’obiettivo dell’Avis è quello di continuare a promuovere l’importante della donazione e coinvolgere sempre più persone. “Sarà fatto – ha detto Marino, presidente – un lavoro congiunto, anche con il Comune e con le altre associazioni presenti sul territorio, affinché sempre più persone conoscano, supportino e rendano fiorente l’associazione. Questa assemblea è stata un appuntamento importante e decisivo, un momento di scambio che deve poter mettere a punto ogni tipo di proposta e strategia che possa migliorare l’operato dell’Associazione. Idee per arricchire e migliorare il lavoro prefissato”.

Claudio Buono