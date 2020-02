Dopo Potenza, un altro carabiniere aggredito nel potentino a calci e pugni. Arrestato un 28enne ubriaco

Dopo il caso di ieri a Potenza, dove in Viale Dante un carabiniere è stata aggredito da alcuni ladri, mentre era intervenuto a seguito di una segnalazione, si registra un nuovo caso di aggressione ai danni dei militari dell’Arma

I Carabinieri della Stazione di Venosa e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, originario del Burkina Faso, responsabile di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel dettaglio, i militari della cittadina oraziana, su segnalazione telefonica pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma, sono immediatamente intervenuti presso un supermercato del luogo, ove era stata segnalata la presenza di un cittadino extracomunitario, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che stava disturbando alcuni clienti. Questi, appena giunti i Carabinieri, senza alcun giustificabile motivo, ha dapprima iniziato a minacciarli, per poi aggredirli fisicamente con calci e pugni, prima di essere definitivamente immobilizzato dagli operanti, all’esito di una breve colluttazione, in cui tutti sono rimasti fortunatamente illesi. Una volta terminati gli accertamenti, il soggetto è stato arrestato dai Carabinieri. Episodio, quello descritto, che ripropone l’importanza di tempestive comunicazioni da inoltrare al Numero 112 di pronto intervento od, ancora, rivolgendosi ai numerosi presidi territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, di modo da consentire di assicurare risposte efficaci e risolutive di dronte a situazioni del genere, potenzialmente pericolose per gli stessi cittadini.