[VIDEO] Agguato ai danni di un tifoso della Vultur Rionero. Si aprono le porte delle carceri di Potenza, Matera, Salerno e Taranto per i 25 arrestati

Dopo quasi 20 ore, sono usciti alle ore 13:50 dalla Questura di Potenza le 25 persone arrestate dalla Polizia dopo l’omicidio del tifoso Fabio Tucciariello, 39 anni, di Rionero in Vulture. Ore di lavoro intense per la Procura di Potenza e per le forze dell’ordine. Un segnale forte quello dato con i 25 arresti: tra di loro c’è anche un tifoso del Melfi, 30 anni, che era alla guida della Fiat Punto che ha investito ed ucciso Tucciariello. I tifosi, in attesa di maggiori info, dovrebbero essere tutti di Rionero in Vulture, ad eccezione del 30enne di Melfi. Il trasferimento delle 25 persone arrestate è in corso: saranno divise tra le carceri di Potenza, Matera, Salerno e Taranto. Intanto, dopo un incontro in Prefettura, si parla di un vero e proprio agguato ai danni del tifoso, come sottolineato dal Prefetto Vardè. Saranno le indagini a fare chiarezza sul grave accaduto. Di seguito, il video di Ufficio Stampa Basilicata.