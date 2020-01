L’aggressione a Giulia e l’omicidio del tifoso della Vultur. Ferrone (Art.1-MdP): “Arginiamo odio e cattiveria, basta”

In pochi giorni si sono verificati due casi di violenza in Basilicata. Giulia, aggredita giorni fa. Fabio, ieri, purtroppo ha perso la vita. Tutto questo è inaccettabile. Porgo la mia piena solidarietà e vicinanza a Giulia e alla famiglia di Fabio. Fino a qualche anno fa, certe notizie erano quasi inesistenti per la nostra comunità. Oggi, invece, siamo di fronte a qualcosa di “nuovo”, dove anche la nostra terra di Lucania è stata colpita. Ormai a livello nazionale e anche in Basilicata, sta prendendo piede questo “cambio culturale” che ha intrapreso una strada senza uscita; quella dell’odio e della cattiveria. Ritengo che questa “nuova rotta dell’odio” vada arginata. Per farlo dobbiamo iniziare ad abbandonare i personalismi e la propaganda e prendere coscienza della realtà, facendo fronte comune tra politica, istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e cittadini, per costruire una realtà migliore, ormai perduta. L’amore, la gioia e la bontà d’animo rendono l’uomo filantropo, l’odio e il dolore lo irrigidiscono e lo conducono ad assumere atteggiamenti misantropi e distanti dal prossimo”.

Carmine Ferrone

Dirigente Art. 1 – MdP – Area Marmo Platano Melandro