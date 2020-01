Ha fretta di nascere e viene alla luce tra ascensore e corridoio. Così è nata Giusy, figlia di una coppia di Vietri di Potenza

Aveva fretta di nascere, così è nata appena uscita dall’ascensore e salita su un letto ospedaliero. E’ nata così, nel giorno dell’Epifania, Giusy, figlia di una giovane coppia di Vietri di Potenza, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Una vera e propria corsa contro il tempo quella di tre mattine fa. Ma alla fine la professionalità e la prontezza dei sanitari dell’ospedale del Vallo di Diano hanno fatto si che tutto si concludesse al meglio. La piccola Giusy, che pesa 3,2 chili, aveva proprio fretta di nascere. Il tutto è accaduto poco dopo le ore 9:00 del mattino. Un parto frettoloso gestito al meglio dal personale dell’ospedale del Vallo di Diano, con grande professionalità. Giusy è la secondogenita di Michele, 37 anni di Vietri di Potenza, e di Rosa, 26 anni, originaria di Buccino, ma ormai residente in terra vietrese. E’ la seconda figlia della coppia: la prima, poco più di un anno fa -di nome Francesca- pure è nata a Polla. Teatro l’ospedale già da tempo al centro di polemiche per la chiusura del “Punto Nascite”, salvato poco più di un anno fa anche a seguito di molte e veementi proteste. Nel giorno dell’Epifania, Michele, a causa dei dolori della compagna, l’ha immediatamente accompagnata in ospedale a Polla, assicurandola alle mani dei sanitari. Il tempo di togliere l’auto dal divieto, che al suo rientro in ospedale ha visto la sua piccola appena nata. Rosa ha avuto sintomi forti nell’ascensore: il tempo di salire sul letto ospedaliero che la piccola è nata. Nemmeno il tempo di arrivare in sala parto. La donna è stata immediatamente assistita con grande professionalità dal personale sanitario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, guidato dal dottor Francesco de Laurentiis. “Stavo parcheggiando l’auto, il tempo di rientrare in ospedale che Giusy è nata appena uscita dall’ascensore. Grande professionalità da parte dei sanitari di Polla, una gioia immensa vederla alla luce”. Mamma e piccola stanno bene e nei prossimi giorni faranno rientro a Vietri.

Claudio Buono