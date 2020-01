Ciriaco De Mita a Satriano di Lucania. Domani al teatro Anzani l’iniziativa “La storia d’Italia non è ancora finita?”

Si terrà venerdì 10 Gennaio 2020 alle ore 17:30 presso il Teatro “G.A. Anzani” di Satriano di Lucania un incontro con Ciriaco De Mita, già Presidente del Consiglio dei Ministri, sette volte Ministro, a lungo Segretario e Presidente della Democrazia Cristiana ed Europarlamentare. L’evento, titolato “La storia d’Italia non è ancora finita?”, è organizzato dall’Associazione Politico – Culturale Cosmopolites e si inserisce nella rassegna “La radura del viandante”, un percorso culturale imperniato sul dialogo tra dimensione locale e globale, ottenuto dal confronto con riconosciute personalità della cultura e della politica. In quest’ottica, l’incontro con un indiscusso protagonista della vita politica italiana come De Mita – che nel corso della sua carriera si è impegnato sia a livello internazionale quanto in un contesto locale (è oggi sindaco di Nusco, in provincia di Avellino, suo paese di origine) – rappresenta la possibilità di comprendere le ragioni del nostro presente e le prospettive del futuro.