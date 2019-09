“Verso Numistro”, a Muro Lucano il 21 e 22 settembre immersione nel 210 a.c. con la battaglia tra l’esercito di Annibale e quello romano

Due giorni di immersione completa nella storia antica e nella Numistro lucana del 210 a.C., in attesa della battaglia tra l’esercito di Annibale e l’esercito romano del console Marco Claudio Marcello. Il tutto a Muro Lucano, sabato 21 e domenica 22 settembre. Didattiche per tutti nei diversi campi storici che verranno allestiti nella città, dimostrazioni di combattimento e di vita quotidiana dell’epoca, arti e mestieri del mondo antico, spettacoli. Una rievocazione storica di alto livello della seconda guerra punica con Romani, Cartaginesi, Galli, Sanniti e popoli italici della Magna Grecia. Il programma prevede sabato 21 settembre alle ore 10,30 l’apertura al pubblico dei campi storici, alle ore 20,30 lo spettacolo serale “Verso Numistro”. Domenica 22 settembre alle ore 10,30 apertura al pubblico dei campi storici, alle ore 15,00 lo spettacolo “Lo scontro degli eserciti”. La manifestazione, promossa dal Comune di Muro Lucano e dall’associazione culturale “Decima Legio”, con la collaborazione della Pro Loco Murese, rientra nell’iniziativa “Muro Lucano Capitale per un giorno” nell’ambito di Matera 2019.