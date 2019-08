La Torre di Satriano in Tito stasera apre le sue porte per la notte più stellata dell’anno per il “The Tower and the Queen”

Per il quarto anno consecutivo il sito archeologico della Torre di Satriano in Tito apre le sue porte per la notte più stellata dell’anno, la notte di San Lorenzo. Grazie alle associazioni Attivati e Memorìa e, da quest’anno, grazie anche alla collaborazione con il comune di Satriano di Lucania, il sito ospiterà il concerto della cover band dei Queen “Queen Project” che, a partire dalle ore 22, si esibirà ai piedi della Torre, in uno scenario suggestivo che domina l’intera valle del Melandro. Spazio anche alle visite notturne al sito archeologico a partire dalle ore 20 con la possibilità di conoscere le recenti scoperte fatte nell’ultima campagna di scavo realizzata dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, L’appuntamento del 10 agosto rappresenta un’ulteriore occasione di fruizione del sito della Torre di Satriano in Tito. La promozione di eventi in luoghi della cultura sono un’opportunità di conoscenza, soprattutto per chi proviene dai comuni limitrofi, di conoscenza di un patrimonio che molto spesso è sconosciuto ai più. L’evento rientra tra gli eventi a rifiuti zero, promossi dall’amministrazione comunale di Tito. Nel corso della serata sarà possibile sia usufruire di bicchieri in plastica riutilizzabili o di bicchieri su cauzione, al fine di ridurre al minimo l’utilizzo di plastica monouso.