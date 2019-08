“Festa grande al paese”, domani Ruoti capitale per un giorno per Matera 2019

Domani Ruoti sarà “Capitale per un giorno”, nell’ambito delle iniziative a sostegno di Matera 2019. In paese, alle ore 16 l’accoglienza dei cittadini, degli ospiti, delle autorità e della delegazione Fondazione Matera Basilicata 2019, da parte dei ruotesi in abito tradizionale, e dal Gruppo folk. Alle ore 17 Cerimonia di apertura – Villa Comunale “G.Palatucci”, alla presenza sindaco di Ruoti, Anna Maria Scalise, del presidente Fondazione Matera 2019, Salvatore Adduce, del Segretario Fondazione Matera 2019, Giovanni Oliva. Si terrà la consegna dello “Scudo Blu” al sito archeologico Villa San Giovanni da parte della Società Italiana Protezione Beni Culturali. Seguirà un concerto a cura del coro “Arcobaleno”, Istituto Comprensivo “M.Carlucci”. Poi l’esibizione di danza a cura della Scuola Teka Dance. Alle ore 18 la presentazione dell’Abito Tradizionale, a cura di Rita Errichetti – Via Roma (ex tabacchino že Gerarde e ža Carmèle lu tabbacchine). Alle ore 18:30 “Staffetta sport in Ruoti”, a cura di Asd Sport Ruoti con partenza in via San Vito, alle ore 19 degustazione della cucina tipica, alle ore 19:30 racconti e leggende. Alle ore 21 intrattenimento musicale e sand gastronomici in piazza Ponte, a cura dell’associazione Ruotiamoci. In contemporanea, dalle 17.30 alle 20.00, giochi tradizionali, mostre fotografiche, realizzazione prodotti artigianali, torneo street soccer a 3, esposizione reperti archeologici Villa San Giovanni e Fontana Bona – Belvedere, visita palazzi storici, chiese, e luoghi caratteristici. L’iniziativa è co-prodotta dal comune di Ruoti con Fondazione Matera-Basilicata 2019 per Capitale per un Giorno, in collaborazione con le Associazioni locali, l’Istituto Comprensivo “M.Carlucci” e l’intera Comunità.