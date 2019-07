Organizzazione di viaggi turistici senza autorizzazione. A Potenza denunciata una persona dalla Polizia Locale

A seguito di numerosi denunce/esposti con i quali si segnalava alla Polizia locale l’organizzazione frequente di viaggi turistici mediante intermediazione e cessione del relativo ‘pacchetto vacanze’ da parte di soggetti non in possesso dei relativi requisiti professionali e assicurativi. In totale assenza – continua una nota diffusa dalla Polizia locale di Potenza – dei prescritti titoli autorizzativi previsti dalla vigente Legge Regionale in materia (L. Reg. Basilicata n. 8/1999), viaggi aventi quali destinazioni svariate località del territorio nazionale e non, nell’ambito di un’attenta attività di controllo e monitoraggio, che soprattutto in questo periodo dell’anno pone particolare attenzione al tema”, la Polizia locale ha deferito all’Autorità giudiziaria “un soggetto ritenuto dagli organi procedenti responsabile della messa in atto di tale illecita condotta che, ancorché penalmente perseguibile, evidenzia profili di illegittimità anche dal punto di vista amministrativo. Rilievo, quest’ultimo, sanzionato mediante elevazione di verbale di accertata violazione redatto ai sensi della gia citata Legge Regionale, che prevede per il caso citato la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.098,74 a 10.329,14 euro. Lo rende noto la Polizia Locale di Potenza attraverso una nota diramata alla stampa.