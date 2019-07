L’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, incontra a Potenza il sindaco, il prefetto e il governatore Bardi

Il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè ha ricevuto ieri, nel Palazzo del Governo, l’Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset accompagnato dal Console Generale di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers. Durante il colloquio, che è stato molto cordiale ed approfondito, sono stati affrontati argomenti di carattere generale e di comune interesse. In particolare, l’Ambasciatore Masset ha sottolineato l’importanza degli investimenti francesi in Basilicata e si è augurato che gli stessi possano nel futuro intensificarsi con conseguente incremento dell’occupazione, avendo sempre la massima attenzione per l’ambiente ed il territorio. Il Prefetto Vardè ha evidenziato la positività dei rapporti tra le Istituzioni rappresentate e si è augurato che si possano potenziare gli interscambi culturali e turistici tra i cittadini italiani e francesi con conseguente incremento della loro presenza nella Città di Potenza e in tutta la regione. Il colloquio si è concluso con l’auspicio di nuovi incontri, finalizzati ad iniziative di comune interesse.

L’Ambasciatore francese Christian Masset ha poi ricevuto dal Sindaco di Potenza Mario Guarente, ad accompagnarlo il Console generale di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers. Nel cordiale incontro l’Ambasciatore nel dirsi molto interessato ai rapporti con la Regione Basilicata e la Città di Potenza, ha auspicato il rafforzamento di un dialogo che possa essere foriero di occasioni di crescita e sviluppo reciproco delle rispettive comunità. Il Sindaco, dal canto suo, nel ringraziare il diplomatico per la visita e per le parole di apprezzamento che lo stesso ambasciatore ha indirizzato al capoluogo di regione, si è detto disponibile a un confronto istituzionale che sia incentrato sulle enormi potenzialità che la comunità potentina ha e deve essere messa in grado di esprimere a tutti i livelli.

Anche il presidente della Regione, Vito Bardi, ha incontrato l’ambasciatore di Francia, Christian Masset, il quale “ha convenuto” con il governatore lucano sulle “opportunità economiche e di investimento che la regione Basilicata offre nella sua interezza”. Masset “ha ricordato l’importanza strategica per le relazioni tra Italia e Francia che riveste la Basilicata.