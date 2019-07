In 38 piccoli Comuni lucani Poste Italiane attiva il wi-fi gratis

Connettersi alla rete internet degli uffici postali è facile, veloce e gratuito. Basta registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l’accesso al wi-fi. Ora è possibile farlo direttamente dal proprio smartphone, tablet o portatile anche presso 38 uffici postali della provincia di Potenza grazie al servizio wi-fi gratuito di Poste italiane. Poste Italiane ha attivato il servizio di wi-fi gratuito in alcuni uffici postali dei Comuni lucani al di sotto dei 5000 abitanti, tra cui Baragiano, Vietri di Potenza, Satriano di Lucania, Sant’Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania, Balvano, Marsico Nuovo, Tramutola e Balvano. Le installazioni del Wi-Fi fanno parte di un piano più ampio di interventi straordinari per la provincia di Potenza previsto dal programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Non solo wi-fi, ma anche altri impegni. Ma per capire se effettivamente Poste Italiane ha mantenuto le “promesse”, si può consultare il nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni (cliccando qui), digitare il proprio Comune al di sotto dei 5000 abitanti e capire cosa è stato fatto ed attivato.

Claudio Buono