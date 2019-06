A Potenza la Polizia Locale 2.0. Multe e verifiche con l’utilizzo di tablet

Da alcuni giorni la Polizia locale di Potenza, in attuazione al piano di digitalizzazione avviato dalla comandante Anna Bellobuono, sta utilizzando un nuovo sistema di rilevazione delle violazioni al codice della strada. Gli operatori, attraverso l’utilizzo di un software installato su tablet di ultima generazione, in costante connessione a internet e in collegamento con le banche dati del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile, potranno effettuare controlli specifici sul rispetto del codice della strada e, in particolare, nella prima fase, delle disposizioni in materia di sosta nel centro storico. Non ci saranno più dunque trascrizioni a penna da inserire poi in ufficio al terminale: le informazioni e i dati circoleranno online e i provvedimenti amministrativi adottati nell’ambito dei servizi di vigilanza verranno digitalizzati all’origine e salvati direttamente nella banca dati del comando della Polizia locale, semplicemente inviando i dati, tramite connessione web, dal tablet al server. Gli agenti avranno anche la possibilità di corredare gli atti con fotografie, utili in situazioni particolari. L’adozione dei tablet cambia le procedure di redazione dei verbali relativi alle violazioni della sosta. L’automobilista troverà sul parabrezza un preavviso di accertamento di infrazione stampato direttamente sul posto dall’agente che riporta i dati del veicolo, le informazioni relative all’infrazione rilevata e alla sanzione pecuniaria. Allegato al preavviso ci sarà un bollettino postale da compilare con i dati riportati sul tagliando stampato dall’agente. Anche il Nucleo di Polizia commerciale è stato dotato di tablet attraverso il quale, consultando il protocollo online del Comune, avrà la possibilità di controllare in tempo reale la regolarità delle autorizzazioni delle attività commerciali, le planimetrie dei locali e tutte le informazioni utili durante le attività di controllo. Nei prossimi giorni la squadra Infortunistica stradale verrà dotata del nuovo sistema in grado di verificare sul luogo dell’incidente la copertura assicurativa e la revisione dei veicoli coinvolti e le abilitazioni alla guida dei conducenti. Grazie al nuovo software sarà realizzato il fascicolo digitale del sinistro stradale e inviati in tempo reale, tramite mail, i dati necessari ai coinvolti per la denuncia del sinistro presso le assicurazioni. L’importante contributo della tecnologia permette il miglioramento dell’operatività della Polizia locale, che sarà in grado di compiere in tempo reale una serie di verifiche finora possibili solo in ufficio o tramite la centrale operativa e, grazie alla velocizzazione delle procedure amministrative, di aumentare il presidio del territorio così come richiesto dal sindaco Mario Guarente.