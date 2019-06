Diploma con Mogol per la cantautrice lucana Luisa Picerno. Continuano i suoi successi

Continuano le soddisfazioni, per la cantautrice lucana Luisa Picerno. Dopo aver vinto il premio della critica quest ‘anno a Casa Sanremo, in questi giorni si è diplomata al corso autori a scuola di Mogol, Centro Europeo Toscolano, durato per ben tre settimane. La giovane artista ingrazia i docenti Giuseppe Anastasi (cantautore ed autore delle canzoni più belle di Arisa, come “La notte, Controvento e e di altri artisti importanti), Maurizio Bernacchia, Eugenia de Martino (autrice della canzone dedicata a Davide Astori) e ad Alfredo Rapetti (figlio di Mogol). “Emozionante, far ascoltare dal vivo a Mogol ogni mia composizione, ascoltarne le sensazioni ,le parole ed emozionarsi.Decisamente una delle più belle esperienze della mia vita”, ha sottolineato Luisa Picerno a melandronews.it. Ma le sorprese non terminano qui. Infatti, mercoledì 26 giugno sarà al Teatro Stabile di Potenza, in un concerto di beneficenza con un suo nuovo brano, intitolato “Quel posto giallo da riempire”. Ricordiamo che è anche finalista a due concorsi importanti: premio “Mino Reitano”, il 29 giugno a Roccaspide, con il fratello Gege’ Reitano come presidente di giuria, e al grande concorso nazionale “Scanzonissima”, in programma il prossimo 12 luglio a Scanzano Jonico. Inoltre la cantautrice lucana, dopo aver aperto con due sue inediti il concerto di Michele Zarrillo aprirà due concerti di due artiste internazionali famosissime, ad agosto e a settembre ma restate collegati per scoprirne i nomi. “Poeta è non solo colui che sa comunicare profonde emozioni, ma anche chi è in grado di riceverle”. Utilizza le parole di Giulio Rapetti Mogol, Luisa Picerno, per coltivare il suo successo.