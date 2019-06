Il Peperone Crusco lucano diventa chips

Un gusto intenso e avvolgente, legato alla tradizione culinaria della Basilicata, e ad un tempo un prodotto di qualità che innova il rapporto con il consumatore più giovane. Nasce con questo Dna il nuovo Cruskees, lo snack salato derivato dalla lavorazione del Peperone Crusco. Alimento di spicco della tradizione culturale e gastronomica lucana, questo ortaggio è apprezzato per il sapore dolce e il colore intenso, che lo rendono ingrediente privilegiato per la preparazione di numerosi piatti. Facile da conservare e piacevole al gusto, è una vera prelibatezza della storia culinaria italiana. E ora NovaFood – azienda di Maratea – reinventa la tradizione presentando l’oro rosso della Basilicata sotto forma di snack. Prodotto premium di alta gamma, sarà distribuito entro la fine di ottobre in tutta Italia e sarà disponibile sulla piattaforma e-commerce www.cruskees.com. Lo snack Cruskees è costituito da soli tre ingredienti: peperone crusco, olio e sale. Gli ortaggi sono rigorosamente coltivati in Basilicata. Le chips sono fritte in olio di girasole italiano, non contengono conservanti o coloranti.

Basilicata, la “casa” del peperone crusco

Le origini del Peperone Crusco risalgono al XVI e XVII secolo, quando l’ortaggio si diffuse nel territorio lucano e trovò le condizioni ottimali per crescere. Con il tempo si fecero successive selezioni, tanto che oggi questo peperone è diverso dagli altri nella forma (può essere a corno di capra, appuntito, a tronco o a uncino) e nel gusto. Ha dimensioni ridotte e una polpa particolarmente sottile, tanto che per pulirlo è preferibile passarlo con un panno piuttosto che lavarlo sotto l’acqua corrente. Il suo colore è il rosso porpora e il peduncolo è solidamente attaccato all’ortaggio tanto da resistere durante l’essiccazione, facilitando l’imbastitura delle tradizionali serte, le collane di peperoni della lunghezza di circa 2 metri che vengono esposte al sole. Conosciuti per la spiccata nota dolce, i peperoni cruschi sono un tradizionale contorno che accompagna altre pietanze, si usano per arricchire le insalate miste e sono un ottimo snack una volta fritti.

