Satriano di Lucania, il saluto di fine mandato del sindaco Pascale: “Grazie, sarò a disposizione di tutti”

Pubblichiamo integralmente la lettera di fine mandato di Vincenzo Pascale, sindaco di Satriano di Lucania, che rivolge queste parole ai suoi cittadini

Carissimi concittadini,

Siamo arrivati al termine del mandato. Come più volte detto, sono stati Cinque anni importanti, intensi, pieni, ma al contempo stesso meravigliosi. E’ giunto il momento di tracciare un brevissimo bilancio e di scrivere le ultime parole con le vesti di Sindaco. Cinque anni in cui tanto è stato fatto ma tanto ancora c’è da fare. Credo che sia inutile, come già più volte affermato, elencare le innumerevoli attività svolte, ma ritengo opportuno forse elencare quelle più significative. Ricordo pertanto il completamento dell’asilo nido, oggi a pieno regime, i parcheggi dinanzi il comune, il completamento della struttura in piazza Abbamonte, il perfezionamento della raccolta differenziata, la sistemazione della via denominata Rocco Scotellaro, i tanti interventi sulle scuole con relativo abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione dell’acquedotto rurale ricompreso tra la contrada Passariello – Piano del Prato, la sistemazione area di sedime Madonna della Rocca, la Riqualificazione di Villa San Giovanni, la sistemazione della pavimentazione stradale in località Pantanelle, Piazza Garibaldi, il completamento fognario in località Pantanelle, la nuova rete adduzione acqua potabile realizzata tra il campo sportivo e l’incrocio per contrada Serroni che pone le basi per una sua estensione, la sistemazione del costone roccioso in località Madonna della Rocca, il miglioramento della viabilità in contrada Serroni, la nuova rete di adduzione acqua potabile in località Pantanelle che troverà l’ultimazione dei lavori nei prossimi mesi, i tanti nuovi murales realizzati, la statua del Rumita che insieme ai murales rappresentano i piloni di satriano e tanto altro ancora. Insomma in poco tempo recuperati e investiti diversi milioni di euro. A queste opere certamente rilevanti e importanti in quanto hanno contribuito a migliorare la qualità della vita di Satriano di Lucania, vanno aggiunte tutte le attività svolte in ambito culturale, agricolo, sociale e dello sport. Basti pensare che finalmente anche la Casa della Solidarietà avrà un gestore. Siamo riusciti a portare a termine un progetto di cui si parlava da troppo tempo e consentirà di impiegare dalle sei alle 10 unità lavorative. Nelle prossime ore, finalmente, verrà firmato il contratto di gestione e seguendo quello che è il cronoprogramma dei lavori presto diventerà residenza per soggetti sia autosufficienti che non autosufficienti. Non mi sono fermato qua. Credo di lasciare in eredità, con la consapevolezza che se ne farà buon uso, tanti altri finanziamenti in cui i progetti sono immediatamente cantierabili. Un lascito importante. Infatti sono in corso di definizione e pronti per le procedure di gara gli interventi che vanno dalla riqualificazione del Teatro, alla sistemazione strada Santa Maria il Monte, ai lavori di efficientamento energetico scuola media, ad alcuni interventi ai laghetti bosco ralle e ad opere di valorizzazione culturale del paese come ad esempio la realizzazione di segnaletica rurale che si identifica con la statua del Rumita, il tutto per complessivi euro 650.000,00 circa. Ritengo doveroso non trascurare nemmeno il finanziamento ottenuto a valere sul dissesto idrogeologico in località San Martino per circa 2 milioni di euro. Anche quest’ultimo spero possa trovare la propria esplicitazione in tempi rapidissimi confidando nella nuova giunta regionale che possa rapidamente sbloccare le lungaggini amministrative. Infine, non per ordine di importanza ma semplicemente seguendo l’ordine cronologico degli accadimenti, la regione Basilicata ci ha comunicato che il comune di Satriano di Lucania è beneficiario di circa euro 850.000,00 di Royalties petrolifere da spendere sulle misure di cui tutti conosciamo successivamente alla realizzazione di progetti esecutivi. Siamo in attesa della deliberazione di giunta Regionale e conseguente decreto. Tanta roba in soli cinque anni. Cinque anni che porterò sempre nel mio cuore. Un esperienza unica. Un esperienza meravigliosa. Mi consentirò da solo questa volta di riscrivere di pari passo delle frasi utilizzate nel mio precedente comunicato stampa perché le ho scritte con il cuore. “Con queste poche righe voglio Ringraziarvi ancora una volta tutti. Ringraziare ad uno ad uno tutti i componenti della mia lista sia quelli eletti che quelli non eletti. Voglio ringraziare chi cinque anni fa ha creduto in me e mi ha dato questa speciale opportunità. Voglio ringraziare i dipendenti del comune di Satriano di Lucania ed i tanti che hanno collaborato. Voglio ringraziare, però, in particolar modo il popolo satrianese, indistintamente, sia chi mi ha votato, sia chi non l’ha fatto, sia chi mi ha voluto bene ed ha apprezzato il mio lavoro e sia chi non l’ha fatto e mi ha odiato. Voglio ringraziare il nostro Parroco Don Gianluigi Innella. Voglio ringraziare il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Mar. Magg. Michele Cersosimo e tutto il corpo dell’arma che ne fa parte. Voglio ringraziare tutte le associazioni locali e tutti i comitati feste per lo splendido lavoro svolto. Grazie di cuore a tutti voi. Ora passo il testimone, in quella ideale staffetta, in cui si deve preservare ciò che ci è stato trasmesso, e fare un passo avanti, verso il futuro. Nonostante la mia giovane età, sono tanti gli anni di impegno politico in questa comunità e mi hanno insegnato che la politica è questo: garantire a tutti di partecipare e correre la corsa della vita, in una comunità che valorizza ciascuno e non dimentica nessuno. Chiunque vorrà potrà continuare a cercarmi. Sarò, nel mio piccolo, Sempre a disposizione di tutti. Sono entrato in punta di piedi ed esco allo stesso modo. Voglio chiudere così. Senza polemiche, augurando un futuro sempre migliore perché solo cosi vorrà dire che si è progredito e si è fatto bene. Auguro un ottimo lavoro al Sindaco chi mi seguirà ed a tutto il nuovo consiglio comunale. Viva Satriano di Lucania!

Il sindaco, Vincenzo Pascale