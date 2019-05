Paciolo, porta la firma di due lucani la piattaforma per l’innovazione gestionale delle PMI

Hai sempre desiderato uno strumento tecnologico e innovativo che con semplici click ti aiuti a gestire al meglio le diverse attività del tuo business? E’ proprio questa la mission di Paciolo srl, la startup costituita nel 2018 da Antonio Felitti e Giuseppe Potenza (di Vietri di Potenza, ndr), che ha sviluppato un software gestionale in cloud per semplificare agli utenti la gestione dei processi aziendali. Abbiamo intervistato Antonio Felitti, CEO e CTO di Paciolo Srl, che ci ha illustrato gli obiettivi e le opportunità di questo ambizioso progetto.

Antonio, come nasce la piattaforma “Paciolo – Connect your business”?

L’idea nasce dalla mia esperienza personale: gestisco l’attività di famiglia e per far fronte agli adempimenti burocratici previsti dal nuovo ordinamento fiscale, tra cui ad esempio la fatturazione elettronica, avvertivo spesso la necessità di uno strumento intelligente che potesse agevolarmi nel lavoro amministrativo. Dopo un’attenta ricerca, mi sono accorto che non sono presenti sul mercato software in grado di automatizzare i processi manuali e confrontandomi con altre realtà imprenditoriali, ho scoperto che la mia era in realtà un’esigenza condivisa. Da qui l’idea di creare una soluzione innovativa ma al tempo stesso semplice e alla portata di tutti, per semplificare la gestione dei processi d’impresa. A gennaio 2019, dopo circa tre anni di di sviluppo e testing, è avvenuto il lancio della nostra piattaforma sul mercato, che ha da subito riscosso il favore degli utenti.

Cosa rende la piattaforma “Paciolo – Connect your business” così innovativa?

Paciolo offre innumerevoli servizi interamente gratuiti per adempiere in modo efficace alle necessità burocratiche: oltre ad essere un valido strumento per la fatturazione elettronica (intesa come invio e ricezione), la piattaforma prevede dei tool aggiuntivi volti a migliorare la qualità della gestione:

la bacheca interattiva per organizzare il lavoro, provvista di tool intelligenti per gestire task, scadenze, appuntamenti, relazioni con i clienti e tanto altro;

lo scadenziario che aiuta a gestire al meglio le scadenze, segnalando eventuali criticità, atteggiamenti poco prudenziali o molto rischiosi;

il drive intelligente: un archivio ordinato con la capacità di autogenerarsi ed essere consultato per concetti;

l’opzione data entry che consente lo scambio di documenti con clienti e fornitori per aggiornare istantaneamente magazzino, prima nota e scadenziario;

i dossier che permettono di associare clienti, documenti o archivi ai dossier per consultarli con semplicità;

gli strumenti di marketing che consentono di utilizzare template professionali e di pubblicizzare o inviare comunicati ai clienti targettizzati manualmente o in modo automatic

Inoltre Paciolo offre l’opportunità di personalizzare dei processi aggiuntivi, implementando la piattaforma con dei servizi customizzati. Tale possibilità, oltre ad essere rapida e funzionale, riduce i notevoli costi previsti per lo sviluppo di una soluzione personalizzata.

Qual è stato il contributo di T3 Innovation per la realizzazione di questo progetto?

Abbiamo incontrato gli innovation advisor di T3 Innovation nell’ambito della Start Cup Basilicata 2018, nella quale siamo arrivati in finale, aggiudicandoci l’accesso al Sistema IncHubatori. Il loro supporto è stato fondamentale dapprima nell’accompagnamento, attraverso percorsi seminariali strategici e attività di mentoring per la preparazione alla competition e successivamente ci hanno supportati nella definizione della business idea e in tutte le fasi connesse all’avvio della startup. Tuttora il loro contributo si sta rivelando molto prezioso per la fase di accelerazione della startup e per tutte le attività future che abbiamo messo in cantiere.

Quali sono i vostri obiettivi futuri?

Il nostro obiettivo è quello di strutturare un software adatto a tutti, che al contempo possa offrire soluzioni sempre più verticalizzate in base allo specifico settore di appartenenza. Nel breve periodo ci proponiamo di ampliare i corrispettivi elettronici le funzioni di marketing automatizzato, integrare l’opzione di Open Banking e integrare la funzionalità di fatturazione con l’e-commerce in modo del tutto automatizzato.

Fonte: www.t3basilicata.com