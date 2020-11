Potenza, l’appello della Venum 3.0: “Offriamo 50 posti di lavoro, ma non riusciamo a trovare le persone giuste”

“Cerchiamo personale ma non troviamo nessuno in grado di soddisfare le nostre esigenze”: in un periodo di crisi e dove i giovani delle regioni del Sud come la Basilicata sono costretti ad emigrare altrove per fare fortuna, ecco l’inconsueto “grido” di allarme di una giovane azienda lucana, con sede a Potenza. Non una, due o tre unità di personale. Nemmeno dieci. La Venum 3.0, che opera nel mercato italiano della comunicazione, è alla ricerca di ben cinquanta unità per la sede di Potenza, che andranno ad aggiungersi agli oltre cento giovani che già lavorano nell’azienda che da poco più di un anno è nata nel capoluogo di regione. Negli anni in cui la rete e la comunicazione stanno diventando fonti primarie di lavoro, l’azienda cerca trentacinque web-writer e quindici web designer front-end. Mansioni non estremamente difficili, ma un minimo di conoscenza ci vuole, sia chiaro. Ma la terra lucana sembra non riuscire a sfornare maestranze simili. Il web writing è quella professione che permette ai proprietari di siti web e di blog di accogliere il pubblico e gli utenti con contenuti sia informativi che utili, portando le persone verso un obiettivo specifico. Il web designer è invece quella persona che progetta la comunicazione di un sito e crea le pagine web, è il responsabile dell’aspetto grafico e della sua riuscita comunicativa. Insomma, ben cinquanta posizioni aperte. Venum 3.0 è una società lucana con responsabili lucani, per buona parte giovani. All’interno ci lavorano, su diversi turni, circa 140 giovani e meno giovani. Buona parte, dopo un periodo di prova e a tempo determinato, hanno visto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e con possibilità di crescita all’interno dell’azienda. Venum 3.0 è affiliata alla Axelero S.p.A., azienda con sede a Milano, fondata nel 2008 e dal 2014 quotata in Borsa. La mission è quella di accompagnare le aziende nel percorso di crescita digitale per ottenere la massima visibilità sul web, attraverso prodotti e servizi innovativi. Non mancano anche le multinazionali tra la vasta clientela. Ma il problema, almeno per quanto riguarda la sede di Potenza, è proprio reperire queste figure. Ben cinquanta, nonostante i numerosi avvisi postati dalla Venum 3.0, alcuni colloqui si sono tenuti, ma nessuno è risultato adatto a ricoprire i ruoli di web writer e web designer. Le mansioni da svolgere, per il web writer, sono quelle della creazione dei testi web con ottimizzazione seo, redazione e revisione dei contenuti per i siti e interviste telefoniche. Il web designer dovrà invece essere in grado di saper offrire i migliori design e strategie digitali, in modo da rispondere alle esigenze dei clienti. “L’azienda –dichiara Giuseppe Traficante, direttore generale- offre una concreta opportunità d’impiego duraturo nel tempo. Lavorano con noi 140 dipendenti, l’80 % ha meno di 30 anni e, data l’imponente mole di lavoro, la maggiore difficoltà è rappresentata dal recruitment in quanto la “fuga dei cervelli” non offre un ricco bacino dal quale poter attingere risorse”. Un grande esempio e dimostrazione di come nel sud Italia si può rappresentare una realtà concreta ai fini occupazionali”. Per entrambe le mansioni è richiesta una forte passione per il mondo digitale, e l’azienda offre anche corsi interni per chi intende apprendere su alcune tematiche e crescere. Non è richiesta obbligatoriamente la laurea, basta essere del campo e sapersi cimentare nei due profili. Per candidarsi è possibile inviare il curriculum alla seguente mail: areatecnica@venumtrepuntozero.it. Indicando nell’oggetto il riferimento, web writer o web designer.

Claudio Buono