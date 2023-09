Il Convento di Vietri di Potenza, con Padre Giuseppe Celli, fino al 23 settembre su Tele Padre Pio TV

Fino al 23 settembre andranno in onda su Tele Padre Pio TV le puntate registrate presso lo splendido Convento dei Frati Cappuccini a Vietri di Potenza. Una importante vetrina per il monastero vietrese, che sarà ogni sera in onda sull’emittente pugliese, molto seguita dai fedeli. Le puntate sono state registrate nei giorni scorsi, e andranno in onda dalle ore 20:10. E ci sarà anche Padre Giuseppe Celli (nella foto a sinistra), frate cappuccino di Vietri di Potenza, ospite della trasmissione “A gloria del suon nome”. In totale si tratta di dieci puntate, già andate in onda nelle serate del 14 e 15 settembre. Si continuerà stasera, e ogni sera, fino a venerdì 23 settembre (eccetto il 22). Si potrà seguire il programma e Padre Giuseppe sintonizzandosi al canale 145 del digitale terrestre e al canale 445 di Tivùsat. O in alternativa sul web, in streaming, sul sito www.teleradiopadrepio.it (finestra a destra).

Claudio Buono

GUARDA IL PROMO VIDEO DI TELE PADRE PIO