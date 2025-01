XVII Edizione del Premio Letterario San Gerardo Maiella: un viaggio nella cultura e nell’identità

Muro Lucano si prepara ad accogliere la XVII edizione del prestigioso Premio Letterario San Gerardo Maiella, un evento che celebra la bellezza della parola scritta e l’importanza della cultura letteraria. Organizzato dall’Unitre di Muro Lucano, il premio si articola in tre sezioni distintive: poesia in italiano, poesia in vernacolo e racconti brevi. Le premiazioni delle opere vincitrici avranno luogo a giugno, in un evento che promette di essere un vero e proprio tripudio di talento e passione.

Tra le sezioni più affascinanti del premio, la poesia in vernacolo rappresenta un tesoro culturale inestimabile. Questa categoria non è solo una competizione letteraria, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, che ci invita a riflettere sulle nostre radici e sulla nostra identità. La poesia in vernacolo è il bagaglio culturale che ognuno di noi porta sulle spalle. È l’inevitabile segno che ci fa dire che apparteniamo a un certo luogo, a un certo tempo, e che ci identifica e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale.

Scrivere e leggere poesie in dialetto significa riscoprire suoni, ritmi e sentimenti che appartengono alla nostra tradizione e alla nostra memoria collettiva. È un modo per mantenere viva la lingua dei nostri antenati e per tramandare alle future generazioni i valori e le storie che hanno plasmato le nostre comunità. Non è solo una questione di parole, ma di anima e di cuore, un ponte che unisce passato e presente. La poesia, in tutte le sue forme, è una delle espressioni più pure e potenti della creatività umana. Attraverso la poesia, gli autori riescono a comunicare emozioni profonde e complesse, a toccare le corde più intime dell’animo umano. Scrivere è un atto di libertà, di esplorazione e di scoperta. È un modo per dare voce a pensieri e sentimenti che altrimenti rimarrebbero inespressi.

Lo rende noto l’organizzazione. Il bando scade il 15 marzo 2025. Tutti i dettagli sul sito http://premiosgm.blogspot.it