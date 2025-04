“10 agosto1861. I briganti a Ruvo del Monte”: un testo di Massimiliano Mattei (con prefazione altisonante dell’ex ministro Luigi Mazzella), che getta nuova luce sul brigantaggio post-unitario lucan

L’autore del libro in esame è Massimiliano Mattei, romano, laureando magistrale in “Storia moderna e contemporanea” presso l’Università La Sapienza di Roma. Il volumetto, la cui I edizione si fregiava della copertina del fumettista Matteo Guerra, ed era stato presentato a Ruvo del Monte, nel mese di aprile 2024, al cospetto della prof.ssa Lidia Piccioni (relatrice del Mattei all’esame di laurea triennale), è stato ripubblicato, in II edizione, dalla “Tipografia Aquila” in Roma, sempre nel 2024 (prezzo: 10 euro) e ripresentato, nell’estate scorsa, nel borgo bradanico (paese dove sono piantate le radici della madre dell’autore). Il prezioso documento, di 131 pagine, si articola in: una prefazione (pagg. 9-14); una premessa (pagg. 15-18); 3 capitoli (pagg. 19-122); una ricca bibliografia (pagg. 123-126); un elenco di fonti a stampa (pagg. 127-128) e un dettagliato novero di fonti d’archivio (pagg. 129-131).

Come recita la quarta di copertina: “Il mattino del 10 agosto 1861 il paese lucano di Ruvo del Monte venne messo a ferro e fuoco da una banda di briganti guidata dal ”generale” Carmine Crocco. Nel lasso di poche ore si susseguirono una serie di eventi tragici e delittuosi che segnarono profondamente ed in maniera indelebile la vita della comunità locale del tempo. Le pagine di questa ricerca storica vogliono offrire al lettore una ricostruzione minuziosa ed analitica degli accadimenti di quel giorno attraverso l’utilizzo di documenti d’archivio”. Aggiungendo subito nella premessa: “Il fenomeno del brigantaggio post-unitario raggiunge il suo punto di massima ferocia e brutalità tra la primavera e l’autunno del 1861 interessando particolarmente la Basilicata, la Capitanata (in Puglia, ndr) il Molise, gli Abruzzi (ora Abruzzo, ndr) e la Terra di lavoro”. L’esposizione dei fatti (cap.1) inizia analizzando la scaturigine del fenomeno chiamato brigantaggio (dal verbo brigare), tirando in ballo Garibaldi e la sua spedizione dei Mille “vista in maniera favorevole dai contadini e braccianti che vedevano in essa la possibile realizzazione di antiche speranze (…). Il brigantaggio meridionale post-unitario esplose, dunque, sostanzialmente, per la riorganizzazione generale che il neonato Stato italiano stava attivando nel Mezzogiorno (…) che comportava l’introduzione di norme poco gradite alla popolazione (…). Le nuove leggi incorporavano obblighi e divieti a carico delle fasce più deboli e povere della popolazione (pag. 24), come il divieto di raccogliere la legna e di pascolare le greggi negli usi civici, con l’aggiunta della famigerata tassa sul macinato”. Il Mattei, poi sottolinea: “Dopo l’unità d’Italia le popolazioni meridionali del Regno delle Due Sicilie furono quelle che soffrirono più di tutte, specialmente dal punto di vista socio-economico (pag. 25), motivi alla base del rafforzamento di mafia e camorra. (…) Ulteriore concausa del fenomeno del brigantaggio, fu il provvedimento con cui si stabilì la leva obbligatoria di cinque anni per la fanteria e sei anni per il reparto di artiglieria e cavalleria. Il brigantaggio, che prese l’avvio dalle zone impervie dell’Irpinia, ben presto si diffuse a macchia d’olio in tutto il Sud connotandolo come una grande polveriera a cui il governo piemontese rispose con veemenza e fermezza” (pag. 28). Su questo punto, Luigi Mazzella (ex Ministro, ex Vicepresidente della Corte costituzionale e tanto altro ancora), rifacendosi ad un libro di Piero Pastorelli, nella sua dotta prefazione (pag. 9), parla di coinvolgimento della “Massoneria inglese e degli agenti segreti dei Servizi d’Intelligence di Sua Maestà britannica”, ricordandoci l’appartenenza alla Massoneria dei tre protagonisti, a vario titolo, dell’Unità d’Italia: Cavour, Mazzini e Garibaldi, per cui: <<Il viaggio verso la Sicilia, lo sbarco a Marsala, il passaggio dall’isola sulla terra ferma, furono eventi favoriti dalla protezione accordata dalla flotta britannica (…) non per ragioni sentimentali, ma per ben più solidi motivi strategici e cioè l’ostilità sia all’egemonia militare austriaca sia alla tradizionale amicizia coltivata dal Regno delle Due Sicilie con la Russia zarista>>.

Il giovane storico, poi, non trascura di indicare le figure di spicco dei briganti attivi nel Vulture, facendo anche una minuziosa biografia del capo, Carmine Crocco e dei suoi sottoposti: Nicola Summa (detto Ninco Nanco); Giuseppe Caruso; Giovanni Coppa; Teodoro Gioseffi (pag. 31). Ai quali vanno aggiunte le brigantesse di Ruvo del Monte: Maria Giovanna Tito; Elisabetta Blasucci; Maria Nicola Suozzi (pag. 43). Il 2° ed il 3° capitolo della ricostruzione sono dedicati interamente al “Massacro di Ruvo del Monte del 10 agosto 1861”, prendendo spunto dalla grande lapide scoperta, grazie ai fondi FESR 207/2013, il 10 agosto 2012, sul muro di un’abitazione privata in Piazza Olmo del paese, oggetto da anni di contestazione sul numero reale delle persone uccise dalla banda di Crocco, nell’episodio narrato. La lastra marmorea, infatti, riporta 17 nominativi, ma dalle diverse fonti citate dal dr. Mattei emergono divergenze, addirittura, in un range da 5 a 15 (sic!). Una discrasia dovuta a variazioni onomastiche e trascrizioni sbagliate degli uffici anagrafici dell’epoca: ad es. un “Patrissi” che diventa “Patrizzi” o anche “Patruzzi”. L’assonanza, a questo riguardo, sembra aver tradito anche Mattei, a meno che, la sua, non sia una “trascrizione diplomatica”, visto che nel piè di pagina N.196 (pag. 97), per evidente scambio di raddoppiamento fono-sintattico, troviamo “Rocco Blassuci”, ripetuto nel piè di pagina N.198 (pag. 98) anziché, più correttamente, “Rocco Blasucci”, tipico cognome ruvese ad alta frequenza, al contrario dei cognomi Tucciariello (Giovanni) e Traficante (Alfonso) di chiara matrice rionerese, “intrusi” che figurano arbitrariamente tra i caduti ruvesi di quel fatidico 10 agosto 1861. In ultima analisi, la qualità di questa speciale pubblicazione, in formato smart, ci autorizza a definire Massimiliano Mattei: uno stacanovista della ricerca storica, ovvero un “Indiana Jones degli archivi”.

Prof. Domenico Calderone