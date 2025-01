In Basilicata rilasciati i marchi di qualità Epli agli eventi delle associazioni dell’Ente Pro Loco

Rilasciati dalla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps i 21 marchi di qualità per gli eventi con particolare rilevanza storica, culturale, enogastronomica e turistica a carattere nazionale. Quattro le sezioni: Sagra d’Eccellenza, Carnevali Autentici, Pietà e Culto Popolare, Carta Nazionale Palii, Cortei e Rievocazioni Storiche su cui l’ Ente Pro Loco Italiane presieduta da Pasquale Ciurleo punta a valorizzare l’importante attività di custodia e promozione del patrimonio culturale italiano che le Pro Loco, le associazioni e le istituzioni locali, svolgono grazie all’impegno di migliaia di volontari sul territorio nazionale con iniziative di richiamo turistico per le località dove da tanti anni si portano avanti particolari tradizioni storiche. Per la Basilicata a ricevere il marchio di qualità “Sagra d’ Eccellenza” sono la Pro Loco “Federico II” Melfi con la “Sagra della Varola – Città di Melfi (Pz)” e l’ Associazione Venosa Città della Cultura con il “Festival del Gusto – Città di Venosa (Pz)”; all’ Associazione Al Parco di Satriano di Lucania con il “Carnevale di Satriano – Il Rumita e la foresta che cammina” va il marchio di qualità “Carnevali Autentici” e invece entrano nella “Carta Nazionale Palii, Cortei e Rievocazioni Storiche”: la Pro Loco Rivello con la rievocazione storica “Libertas” e l’ Associazione Enotria Felix e Centro studi Gymnasium di Pisticci (Mt) con la rievocazione storica “La Taccariata”.

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa e Consigliere nazionale della Rete Epli Aps il quale sottolinea “esprimiamo profonda soddisfazione per gli importanti riconoscimenti assegnati alle Pro Loco e alle associazioni lucane affiliate all’ Ente Pro Loco Italiane che premiano tutti gli sforzi che i Presidenti ed i volontari compiono per mantenere vive le nostre importanti tradizioni locali grazie al prezioso sostegno economico dei Comuni e della Regione Basilicata che bene stanno facendo ad investire nella promozione del patrimonio culturale intangibile della nostra regione”. La consegna ufficiale dei marchi di qualità ai Presidenti e ai Sindaci dei Comuni premiati avverrà il prossimo 19 marzo 2025 a Roma con la cerimonia presso il Senato della Repubblica. Lo scorso anno a ricevere i marchi di qualità Epli sono state: Sagra d’Eccellenza al “Festival dell’Aglianico del Vulture – Sagra Tumact Me Tulez” promosso dalla Pro Loco Barile, Sagra d’Eccellenza alla “Sagra della Castagna” promossa dalla Pro Loco Calvello; Carta Nazionale Palii, Cortei e Rievocazioni Storiche alla Pro Loco Lavello per la rievocazione storica “Corrado IV – Il Sogno di un imperatore” e alla Pro Loco Laurenzana per la rievocazione storica “Il Brigante Taccone – Re di Calabria e Basilicata”.