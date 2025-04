Vittoria “pilota” al Tribunale di Potenza per un dipendente dell’ASP: riconosciute le maggiorazioni per la Banca Ore

Importante passo avanti sul fronte dei diritti dei lavoratori dell’Azienda Sanitaria di Potenza: il Tribunale ha confermato l’ingiunzione di pagamento delle maggiorazioni dovute per le ore straordinarie accantonate in Banca Ore. La sentenza, pur riguardando un singolo dipendente, assume il valore di “causa pilota” a tutela di tutti i lavoratori in situazioni analoghe.

Critica all’operato dell’ASP e richiesta di estensione a tutto il personale

“Non possiamo che criticare la linea difensiva dell’ASP – afferma Giuseppe Costanzo, Segretario Generale Provinciale FIALS – che ha costretto i dipendenti a ricorrere a procedimenti legali per vedersi riconoscere un diritto chiaramente previsto dal Contratto Nazionale. Ora l’Azienda deve estendere senza ulteriori ritardi il pagamento delle maggiorazioni a tutto il personale coinvolto, evitando sprechi di tempo, risorse ed energie.”

Una sentenza che fa scuola

La decisione del Tribunale non solo conferma l’obbligo di corrispondere le maggiorazioni per lo straordinario accantonato, ma stabilisce anche un precedente importante per la tutela dei lavoratori. Secondo il giudice, eventuali carenze organizzative o mancanza di autorizzazione preventiva non possono ricadere sul dipendente, il quale ha diritto a una retribuzione congrua, conforme a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale.

Il ruolo dell’avvocato Laieta

“Questo risultato – prosegue Costanzo – è stato possibile anche grazie alla competenza e alla professionalità dell’avvocato Domenico Laieta, esperto in diritto del lavoro, che ha saputo rappresentare al meglio gli interessi del dipendente e, indirettamente, di tutti i lavoratori coinvolti. Come FIALS, esprimiamo il nostro ringraziamento per il prezioso contributo e auspichiamo che anche i prossimi giudizi confermino questa linea, per chiudere definitivamente ogni controversia aperta”.

La posizione del sindacato

“Auspichiamo che l’ASP prenda atto della sentenza, senza ulteriori impugnazioni, e riconosca ai lavoratori quanto loro dovuto – aggiunge Costanzo. – È il momento di superare ogni ambiguità e garantire condizioni di lavoro più trasparenti, sicure e rispettose dei diritti. La FIALS rimane a disposizione di tutti i lavoratori che si trovano in situazioni simili, affinché possano tutelare i propri diritti in modo efficace e consapevole.”

Verso un nuovo equilibrio contrattuale

Dal punto di vista operativo, questa sentenza valorizza il ruolo del dipendente e impone all’ASP maggiore chiarezza nella gestione e autorizzazione delle ore straordinarie.

“Ci auguriamo che questa vittoria rappresenti un punto di svolta, favorendo un dialogo più costruttivo e prevenendo ulteriori contenziosi – conclude Costanzo –. Il rispetto dei contratti e dei diritti dei lavoratori è fondamentale per garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità”.