Qualità e convenienza tutto l’anno. Ha aperto a Sala Consilina il nuovo Pick Up Go

Ha aperto lo scorso 14 dicembre a Sala Consilina il nuovo supermercato Pick Up Go. Un Pick Up con una esperienza di acquisto completamente diversa che sta sorprendendo anche i clienti già fedeli.

Una grande novità per Sala Consilina e per tutto il territorio del Vallo di Diano, grazie a questo nuovo format con cui l’azienda ha voluto dare qualcosa di innovativo e diverso alla clientela. In primis, la conferma della qualità e della convenienza per una spesa semplice e veloce. Nel Pick Up Go, situato in via Alfredo De Marsico – al civico 246 – sono stati introdotti nuovi servizi volti a migliorare l’esperienza del cliente, come l’area ristoro, prezzi più che convenienti e nuovi assortimenti. Un ambiente moderno, dinamico e innovativo pensato per tutte le fasce d’età e soprattutto per i giovani!

Pick Up Go è il supermercato giusto che risponde alle esigenze dei consumatori, attenti alla convenienza senza mai dimenticare la qualità e la sostenibilità. Un assortimento selezionato anche con prodotti del territorio e con un attenzione al biologico.

All’inaugurazione e al taglio del nastro erano presenti i rappresentanti della Gda Spa, il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartonalo, il parroco don Luciano La Peruta e tanti cittadini, oltre ai dipendenti del nuovo punto vendita, che si candida – con gli elementi con lo contraddistinguono – a diventare come punto di riferimento per tutto il territorio. Durante la giornata, inoltre, è stato allestito il villaggio di Babbo Natale, con tanto divertimento, musica e degustazioni per i bambini con cioccolato caldo, crepes, zucchero filato, pop corn e tante piacevoli sorprese che hanno richiamato molte persone.

Da Pick Up Go parole d’ordine sono convenienza e qualità sempre, tutti i giorni e tutto l’anno. In occasione dell’apertura, e fino al 24 dicembre, i clienti riceveranno uno sconto immediato del 10% in tutti i reparti!

ECCO LA GALLERY FOTOGRAFICA