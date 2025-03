Credit Reputation Award 2025. A Milano premiata Orizzonti Holding, unica azienda lucana

Sono più di centotrenta le aziende italiane premiate ai Credit Reputation Awards 2025, che consacrano le imprese che si sono distinte nel 2024 per puntualità e trasparenza nei rapporti con gli Istituti di credito: organizzato da MF CentraleRisk, l’evento ha raccolto a Milano le tantissime imprese che hanno saputo coniugare affidabilità finanziaria con scelte strategiche e un approccio consapevole, affermandosi come esempi di eccellenza nei rapporti con i partner bancari e nella sostenibilità economica.

La quarta edizione dei CR Award, patrocinata dalle principali associazioni di categoria CFO, Tesorieri, Risk Manager come, ANDAF, AITI, ACMI e ACEF e accompagnata da aziende, come MasterCard, 4Planning, Noverim e WB Advisors, ha visto salire sul palco imprese di ogni regione, dimensione ed industry. Il riconoscimento si distingue per la sua oggettività, infatti viene conferito analizzando i dati, 2024 provenienti della Centrale Rischi di Banca d’Italia. Non c’è una giuria è un algoritmo che scientificamente attribuisce quale impresa ha le caratteristiche di “Impresa Top per puntualità con il Sistema Bancario”. Acciaio, retail servizi, moda e manufacturing: la puntualità delle aziende premiate, – sempre più numerose se pensiamo alle 68 della prima edizione – è il segno tangibile di una più grande consapevolezza e impegno verso il raggiungimento di uno standing di affidabilità necessario per crescere in un contesto economico sempre più competitivo.

Tra le numerose imprese protagoniste, Orizzonti Holding SpA di Potenza è l’unica eccellenza lucana a distinguersi meritando l’award. Orizzonti Holding SpA (in breve OH), player della GDO che fa capo alla holding ad azionariato familiare DCH Srl, controlla le aziende a presidio delle diverse aree di business quali quello “distributivo” con GDA S.p.A. (e le insegne IperFutura, Pick Up, Conviene XXL, Talento, Qui DIscount e Spesa Mia), il business “produttivo” con DI CARLO S.r.l., ed il business “immobiliare” con SINERFIN S.p.A. offrendo servizi di amministrazione, pianificazione e controllo, tesoreria, gestione risorse umane, servizi tecnici e informatici.

Orizzonti Holding riceve il riconoscimento, come holding del Gruppo, per il CR Award relativo all’anno 2024 organizzato da MFCentralerisk, che identifica e premia le Imprese che hanno saputo distinguersi per puntualità verso il sistema finanziario. Orizzonti Holding, è da sempre attenta ai fattori di equilibrio economico e finanziario attraverso il monitoraggio sistematico dei principali KPI: GM/CO –PFN/EBITDA – PFN/CFN – EBIT/ONERI FINANZIARI.

Il Gruppo Orizzonti, in particolare, si è dotato di regole di pianificazione e controllo delle dinamiche finanziarie e di tesoreria (policy finanziarie interne) molto rigorose, anche nel rispetto degli Stakeholders finanziari che, affidando l’azienda, partecipano al “rischio d’impresa”.Tali regole, che considerano tra l’altro il sistematico monitoraggio della Centrale Rischi, rappresentano un’opportunità strategica per innescare un metodo di misurazione ed autocontrollo che garantisce al Gruppo nel tempo, una forte disciplina di equilibrio finanziario (fonti adeguate agli impieghi) e rigore nella gestione delle dinamiche di tesoreria (entrate/uscite con pianificazione rolling e controllo settimanale). La gestione e monitoraggio costante dei risultati settimanali finanziari e di tesoreria diventa un indicatore della creazione di valore a livello economico-gestionale.

Nell’ultimo decennio il Gruppo ha dato una forte spinta strategica all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, intesi come strumenti necessari per l’ottimizzazione dei processi operativi e, nel 2015 ha costituito MyAv SpA, oggi PMI Innovativa, che realizza sistemi di intelligenza artificiale altamente innovativi, per lo sviluppo di processi nella GDO. Dal 2018 si sono aggiunte al Gruppo anche le aziende controllate da Beewize SpA, quotata all’Euronext Milan di Borsa Italiana e attiva nel settore della Digital Transformation.

“Intanto, un grande encomio per Orizzonti Holding. I dati di Centrale Rischi possono davvero fare la differenza rispetto a quelli di bilancio nel valutare l’affidabilità di un’azienda” racconta Massimiliano Bosaro, fondatore e AD di MF Centrale Risk. “I Credit Reputation Awards vengono assegnati sulla base di un modello di scoring rispettoso dei benchmark di mercato in termini di AUC e Gini Index, come richiedono gli studi della Banca d’Italia per la valutazione del merito di credito delle imprese”.

redazione