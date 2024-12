Lavoro, il Comune di Bella annuncia nuovi concorsi. Previste quattro assunzioni a tempo indeterminato

L’Amministrazione Comunale di Bella, guidata dal Sindaco Leonardo Sabato, ha dato il via libera con atto di indirizzo politico amministrativo all’espletamento di nuovi concorsi per implementare la macchina amministrativa e la pianta organica del Comune di Bella dopo l’aggiornamento del PIAO 2024-2026 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) con la delibera n.115 dell’8 novembre 2024.

“Siamo orgogliosi di annunciare quattro nuovi concorsi – hanno affermato il Sindaco Leonardo Sabato e l’intera Amministrazione Comunale -. Questo importante provvedimento, che si attuerà nei primi mesi del nuovo anno, darà un forte impulso alla nostra macchina organizzativa ma soprattutto darà una straordinaria opportunità ai giovani del nostro territorio per nuova occupazione al servizio della nostra comunità. Un risultato – ha proseguito il Sindaco Sabato – che giunge dopo un lavoro attento di programmazione della mia Amministrazione e che giunge a due anni dall’indizione degli altri due concorsi già espletati nel ruolo della Polizia Locale e in quello dirigenziale nell’ufficio tecnico comunale.

La procedura concorsuale vedrà l’assunzione di due unità cat. C. nel ruolo di agente della Polizia Locale a tempo parziale ed indeterminato a 18 ore settimanali, un istruttore amministrativo cat. C. a tempo pieno ed indeterminato ed un istruttore contabile cat C. a tempo pieno ed indeterminato”, ha dichiarato il Sindaco Leonardo Sabato.