Champions League, Aston Villa-Juventus 0-0: altro pareggio per Thiago Motta

Pareggio senza reti al Villa Park la sera di mercoledì 27 novembre, match valido per la 5^ giornata del girone unico di Champions League

Continua a non vincere la Juventus, che sta attraverso un periodo non così positivo. La squadra di Thiago Motta subisce pochissimo, ma in questo momento fa molto fatica a concretizzare – sia in Serie A che in Champions League. Dopo lo 0-0 ottenuto a San Siro contro il Milan in campionato infatti, i bianconeri portano a casa lo stesso risultato la sera di mercoledì 27 novembre nella prima competizione europea per importanza.

Al Villa Park, la Vecchia Signora pareggia a reti inviolate contro l’Aston Villa, match valido per la 5^ giornata del girone unico. Come si può notare dalle statistiche riportate su Fezbet Italia, la partita è stata molto equilibrata ed aperta fino all’ultimo minuto.

Champions League, Aston Villa-Juventus 0-0: il racconto del match

Il match inizia in maniera abbastanza blanda, con la Juventus che mantiene il possesso del pallone e l’Aston Villa invece che si difende in maniera ordinata e compatta. Col passare dei minuti sale la pressione degli inglesi, che cominciano ad impensierire la difesa bianconera. Pericoloso il tiro di Watkins da posizione ravvicinata, poi anche nel finale la punizione di Digne che però si stampa sulla traversa. Gli ospiti si fanno vedere solo con un paio di offensive sugli esterni, ma senza creare veri e propri pericoli dalle parti di Martinez.

La ripresa ricomincia sulla stessa falsariga: entrambe le squadre vogliono vincerla, ma nessuna delle due è disposta a scoprirsi troppo. La più grande occasione della partita per la Juventus arriva sulla testa del più piccolo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Conceicao sguscia sul secondo palo e colpisce di testa, ma Martinez compie un miracolo togliendo il pallone dalla linea di porta a pochi millimetri dal gol. Subito dopo l’Aston Villa risponde col tiro a botta sicura di McGinn, ma Locatelli salva Di Gregorio. Col brivido del gol annullato ai padroni di casa nel recupero, termina dunque 0-0 una gara molto intensa al Villa Park.

Aston Villa a quota 10 punti, la Juventus rimane al 19^ posto

L’Aston Villa rimane davanti alla Juventus in classifica. La squadra di Unai Emery conta infatti ben 10 punti che gli valgono addirittura la 9^ posizione a pari merito con le varie Bayer Leverkusen, Arsenal, Monaco, Sporting Lisbona, Brest e Lille. Gli inglesi si giocano dunque addirittura il passaggio del turno diretto fra le prime 8.

Discorso leggermente diverso invece per la Juventus, rimasta indietro dopo aver vinto solo le prime due partite. La Vecchia Signora si trova infatti a quota 8 punti che le valgono il 19^ posto in classifica a pari merito con Manchester City, Psv Eindhoven e Celtic. La chance di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale senza passare dai playoff rischia di svanire.