Tutte le favorite tra Serie A, Serie B, Champions ed Europa League

I campionati e tornei UEFA sono nel vivo della competizione più agguerrita, già iniziano a confermarsi le favorite e sono diverse le sorprese che i match stanno riservando. Tra Serie A e Serie B, Champions ed Europa League, ecco quali sono le quote delle favorite e qualche curiosità statistica utile per interpretare singoli match e tornei.

Barcellona e Liverpool le nuove favorite di Champions

A inizio stagione la quota di Blaugrana e Reds vincenti Champions si aggirava intorno a 15, oggi, dopo un girone unico sorprendente, il Barcellona è quotato vincente a 7, mentre Liverpool è diventata la favorita assoluta a quota 5 per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie.

L’Arsenal ha confermato le aspettative chiudendo nella top 3 il girone unico, l’Inter ha sbaragliato le concorrenti con 7 clean sheet su 8 e quarto posto a soli due punti dalla vetta: Biscione vincente Champions quotato a 13. Tra le sorprese ci sono Aston Villa, Lilla e Bayer Leverkusen particolarmente ispirate nelle prime 8 gare.

Inter, Napoli e Atalanta puntano lo scudetto

Il Biscione è al top anche in campionato, tanto che i tifosi più speranzosi esaltano il suo calcio sublime e parlano già di Triplete. Per vincerlo, l’Inter dovrà non solo trionfare in campionato e in Coppa Italia, ma anche in Champions. I Nerazzurri presentano uno dei migliori reparti offensivi del campionato, insieme a quello della Dea: due tandem a trazione over 2.5 gol per match.

Il Napoli sta tenendo testa ai favoriti con il miglior reparto difensivo della Serie A, il testa a testa contro il Biscione fa danzare le quote in un valzer infinito ogni settimana: la differenza statistica e di quote è davvero irrisoria. Attualmente i Partenopei vincenti Serie A sono quotati a 2.2 – 2.1, mentre il valore dell’Inter vincente scudetto oscilla tra 1.9 e 2.1.

Scende anche la quota Antepost dell’Atalanta, che prima era salita a 13 e attualmente dopo il 5 – 0 contro il Verona, si è abbassata di nuovo a 8.

Lazio e Bilbao sfidano le favorite inglesi in Europa League

Il palinsesto Antepost delle quote europa league vede ancora Tottenham e Manchester United tra le favorite, ma la novità riguarda Lazio e Atletico Bilbao, che sono riuscite a chiudere al primo posto il girone unico.

Di conseguenza, le favorite alla vittoria sono diventate quattro e l’Europa League è sempre più spettacolare. Dopo la vittoria dell’Atalanta nel 2024, tutti si aspettano il bis di una squadra italiana, ma la concorrenza è davvero agguerrita. Tra le sorprese ci sono anche Lione, Francoforte e Olympiacos.

Pisa e Sassuolo a un passo dalla Serie A, lo Spezia ci prova

Le quote serie b sono tutte in favore di Pisa e Sassuolo, che hanno braccato la top 2 e hanno distanziato il resto del gruppo. Tuttavia, anche lo Spezia viaggia a ritmo sostenuto e si prepara a chiudere il campionato con 14 punti sulla terza, che significherebbe promozione diretta in Serie A senza dover passare dai playoff.