In Basilicata quale squadra ha più tifosi?

La Juventus è riconosciuta all’unanimità come la squadra di calcio con il maggior numero di tifosi in Italia. In molte regioni, infatti, i bianconeri sono nel cuore della maggior parte degli appassionati di calcio. I numeri parlano chiaro: a sostenere la Vecchia Signora lungo la penisola sarebbero circa 8 milioni di supporter. Anche la Basilicata non fa eccezione da questo punto di vista. Parliamo di una regione dove le squadre locali giocano in categorie inferiori e, di conseguenza, la passione calcistica è molto influenzata dal tifo per la Juve, ovvero il club più titolato nel panorama nazionale. Andiamo però ora a vedere nel dettaglio come si distribuisce la diffusione del tifo in Basilicata, concentrandoci sulle tre squadre più note: Juventus, Inter e Milan.

Juventus

Secondo quanto riportato da Basilicata.net a settembre 2023, la Juventus domina appunto la scena calcistica in Basilicata, raccogliendo il 31,3% del totale dei tifosi nella regione. Questo risultato si riflette nella presenza di ben quattro Juventus Club ufficiali attivi sul territorio lucano, come specifica il portale. Il legame tra i lucani e la Vecchia Signora era comunque già stato certificato precedentemente. Nel 2022, un censimento condotto da Cronache di Spogliatoio aveva stabilito che la Juventus era la squadra con più tifosi non solo in Basilicata, ma anche in altre regioni del Sud Italia, come Molise, Abruzzo, Marche e Umbria.

Diversi fattori sono da ricondurre in questa maggioranza, dalla tradizione familiare tramandata di generazione in generazione, alla capacità del club di attirare tifosi grazie ai successi sportivi e alla presenza di giocatori di spicco come Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo negli ultimi anni. La Juventus è, ad ogni modo, un punto di riferimento nel calcio lucano da anni grazie a questo radicamento storico.

Inter

Dietro la Juventus, l’Inter si conferma una delle squadre più amate in Basilicata, con una percentuale di tifosi pari al 26%, sempre secondo i dati di Basilicata.net, che identifica 21 Inter Club impegnati nella regione a dimostrazione della grande schiera di sostenitori del Biscione. Initalia.virgilio.it, nel mese di maggio del 2023, parla invece di ben 31 Inter Club lucani. Un altro elemento che contribuisce alla popolarità dell’Inter è il suo recente successo in campo internazionale. La squadra nerazzurra è infatti tuttora considerata tra le favorite nelle scommesse sul club vincente in Champions League grazie al suo organico di alto livello e alla guida tecnica di Simone Inzaghi. Per i tifosi lucani, queste prestazioni alimentano un senso di appartenenza e orgoglio verso il club, che continua a rafforzare il proprio legame con la regione.

Milan

Sebbene il Milan sia al terzo posto nella classifica dei tifosi lucano, ha comunque un grande seguito, che rappresenta il 15% dei tifosi della regione e continuando a basarci su Basilicata.net. Il portale precisa inoltre che la passione per il Diavolo si concentra in particolare a Matera, dove sono attivi 11 Milan Club. Secondo initalia.virgilio.it i Milan Club sono 20.

La storia gloriosa del Milan e i successi degli ultimi decenni, soprattutto livello internazionale, sono la ragione del suo fascino in Basilicata. La squadra rossonera è vista dai tifosi lucani come un simbolo di eleganza e tradizione, molti dei quali sono stati conquistati dalle imprese di illustri calciatori come Paolo Maldini, Andriy Shevchenko e Kaká.

(Fonte foto: Initalia Virgilio)