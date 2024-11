“Ambulanze del 118 Basilicata soccorso in stato di degrado”. La denuncia della UIL FPL che chiede l’intervento della Regione

La UIL FPL Basilicata lancia un allarme sulla grave situazione del parco autoambulanze dell’Azienda San Carlo. Da oltre un mese, il sindacato ha segnalato ai vertici aziendali e all’Assessore Regionale competente la precaria condizione dei mezzi di trasporto, spesso in avaria durante i servizi di emergenza. “È inaccettabile che pazienti e operatori sanitari siano quotidianamente esposti a rischi inaccettabili a causa di ambulanze obsolete e inefficienti. Sono numerosi i casi in cui i mezzi si sono guastati durante il trasporto di pazienti, costringendo l’equipaggio a chiamare il 118 per completare il percorso. Per fortuna, finora non si sono registrati incidenti gravi, ma la situazione è estremamente critica e non può essere più tollerata. La sicurezza di pazienti e operatori deve essere garantita da un parco mezzi efficiente e adeguato.

La UIL FPL ha sollecitato la Regione Basilicata ad intervenire con urgenza, anche valutando la disponibilità di fondi del PNRR destinati al rinnovo del parco automezzi. Ad oggi, però, non è stata ricevuta alcuna risposta concreta.

La UIL FPL chiede con forza un intervento immediato e risolutivo per garantire la sicurezza di pazienti e degli operatori. La sostituzione delle ambulanze obsolete è una priorità assoluta che non può più essere rimandata. Ci aspettiamo risposte concrete e azioni immediate da parte delle istituzioni competenti.

UIL FPL Basilicata