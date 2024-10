Notizie sportive per gli utenti di MyEmpire

Se vuoi scommettere sullo sport, tieni d’occhio le notizie. Di seguito sono elencate le notizie sportive aggiornate per chi intende pronosticare i risultati su https://casino-myempire.it, di proprietà di MyEmpire.

Agüero fa causa al Barcellona. L’amico di Messi chiede 3 milioni di euro ai catalani

Sergio Agüero ha fatto causa al Barcellona. L’ex attaccante del club catalano intende ottenere 3 milioni di euro, che non gli sono stati pagati per un anno di contratto con i blu-granata. L’argentino ha intenzione di concludere un accordo pre-processuale, in quanto non vuole inutili rumori intorno a questa storia.

Che cifra chiede Agüero? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare un salto nel 2021. Al termine della stagione 2020/21, Sergio lascia il Manchester City e si trasferisce al Barcellona come free agent. Tuttavia, sei mesi dopo Agüero ha lasciato il club catalano e ha concluso la sua carriera: a ottobre gli sono stati riscontrati problemi cardiaci e l’attaccante ha deciso di non rischiare.

Poiché l’argentino aveva un contratto biennale e il Barcellona si trovava in una situazione finanziaria difficile, si rifiutò immediatamente di pagare lo stipendio per il secondo anno. In cambio, i catalani promisero di pagare i soldi per la prima stagione, in cui Agüero non aveva giocato. Ma non lo fecero.

Il Barcellona si aspettava di pagare Sergio con i soldi della compagnia assicurativa, al servizio dei giocatori. Ma tale compagnia ha improvvisamente ammesso che i problemi cardiaci che hanno colpito Agüero nella squadra blu-granata, in realtà, sono comparsi anche prima e quindi non si tratta di un caso assicurativo. Né il Barcellona né Agüero hanno ricevuto denaro.

Agüero aveva effettivamente sofferto in precedenza di un’aritmia che però, secondo la sua difesa, riguardava un’altra parte del cuore. Il Barcellona ha scoperto che aveva un nuovo problema. Contemporaneamente al procedimento con la compagnia assicurativa, gli avvocati di Agüero hanno deciso di fare causa anche al Barcellona, visto che in precedenza il direttore sportivo dei catalani Mateu Alemany aveva promesso di pagare il calciatore per il primo anno a qualsiasi condizione.

Allo stesso tempo Sergio non vuole uno scandalo: è pronto a risolvere tutto davanti al tribunale e ad accettare il piano di pagamento più fedele al Barcellona.

Il trasferimento di Sergio può essere tranquillamente inserito tra i trasferimenti falliti dei catalani: ha giocato solo cinque partite in sei mesi. Kuhn ha saltato l’inizio della stagione 2021/22 a causa di un infortunio alla tibia ed è sceso in campo solo a ottobre. Agüero ha segnato l’unico gol del Barcellona nel clasico (1:2) e non ha più giocato per il club.

La partita di ottobre contro l’Alaves divenne l’ultima della sua carriera: durante la partita l’attaccante avvertì un dolore al petto e fu sostituito. Gli esami successivi rivelarono una tachicardia e pochi mesi dopo Sergio terminò la sua carriera.

Agüero è conosciuto soprattutto come attaccante del Manchester City. Come parte dei cittadini argentini è diventato ripetutamente campione d'Inghilterra, ha disputato per loro 275 partite nella APL, segnando 184 gol e fornendo 48 assist. Ha giocato anche per la nazionale argentina per molto tempo: ha disputato 101 partite per la nazionale, nelle quali ha segnato 41 gol.

Nella gara NASCAR 28 auto si sono scontrate: è uno dei più grandi incidenti della storia.

Nella gara NASCAR 28 auto si sono scontrate: è uno dei più grandi incidenti della storia.

Il Talladega Superspeedway ha ospitato la YellaWood 500, seconda prova del secondo turno dei playoff della NASCAR Cup Series. Il momento clou della gara è stato un tamponamento tra auto.

A cinque giri dal termine, Brad Keselowski ha urtato l’auto di Austin Cindric, che è stata immediatamente lanciata contro la Chevrolet di Ricky Stenhouse, che viaggiava sulla pista esterna.

Il risultato è stato un tamponamento che ha coinvolto quasi tutto il gruppo – 28 auto. Si tratta del più grande incidente nella NASCAR a Talladega da 22 anni a questa parte: solo nel 2002 l’incidente fu più grande, con 31 piloti coinvolti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Dopo il naufragio, la gara è stata interrotta da bandiere rosse e si è conclusa con i tempi supplementari. Per due giri, Brad Keselowski e Ricky Stenhouse hanno lottato per la prima posizione prima che William Byron li superasse.