Come individuare un pesce nel poker a Slotspalace

Il destino di un fish nel poker è sempre poco invidiabile. Questi giocatori hanno spesso poche possibilità contro i regular. Tuttavia, non tutti i fish sono uguali. Essenzialmente, ogni principiante inizia come un fish quando entra nelle slotspalace. Alcuni rimangono in questa categoria per sempre, mentre altri lavorano sul loro gioco e iniziano presto a vincere contro coloro che un tempo giocavano al loro fianco.

Il principiante prudente

I giocatori alle prime armi sono tipicamente cauti. Si attengono ai micro-limiti, giocano tight e raramente si avventurano oltre il loro stack. I profitti da questi giocatori sono minimi, poiché prendono pochi rischi e giocano secondo le regole.

Il veterano spericolato

Un’altra categoria di fish è quella di coloro che giocano a poker da un po’ di tempo, ma che non hanno investito abbastanza tempo per migliorare le proprie abilità. Si presentano ai tavoli in modo irregolare, trovano poco interessanti i limiti minimi e amano il brivido delle puntate alte. Giocare contro di loro a Slotspalace è coinvolgente perché amano rischiare e non hanno paura di perdere. Spesso commettono errori, ma a volte possono ottenere grandi vincite.

Caratteristiche generali di un pesce

La maggior parte dei membri inesperti di Slotspalace ha uno stile simile e commette errori prevedibili. Individuare un pesce è facile: non conoscono le complessità del gioco, sono altamente prevedibili e si affidano solo alle tattiche più elementari.

Se un fish gioca per la prima volta a poker cash e ha una personalità naturalmente impulsiva, aspettatevi che perda rapidamente il suo stack. Al contrario, un fish che è già stato scottato in passato agirà con maggiore cautela, rilanciando raramente (anche con mani forti) e preferendo chiamare o fare check. Questi giocatori sanno quanto velocemente possono perdere i loro soldi e si separeranno dal loro stack più gradualmente.

I clienti abituali e la loro caccia al pesce

I giocatori professionisti raramente prendono di mira i pesci intenzionalmente. Anche se i soldi sono soldi, hanno un codice d’onore non scritto e non cercano deliberatamente i giocatori deboli. Tuttavia, i grinder e i regular operano in modo diverso. Il loro reddito principale proviene da giocatori inesperti con competenze minime.

I giocatori abituali sono sempre a caccia di tavoli “sospetti”. Hanno persino strategie specifiche per identificare rapidamente i giochi “soft” e incrementare il loro bankroll.

Regole per trovare i pesci

La maggior parte dei giocatori è costituita da fish o da giocatori ricreativi. Queste due categorie costituiscono la spina dorsale dell’industria del poker. I professionisti rappresentano non più del 5-7% di tutti gli utenti di Slotspalace. Senza i fish, i regular non esisterebbero più come gruppo.

Tuttavia, durante la ricerca del pesce, i giocatori abituali possono finire ai tavoli con altri giocatori esperti. Questa concorrenza è sgradita, poiché si gioca per profitto piuttosto che per amore del gioco. Quando entra in un nuovo tavolo, il primo compito di un giocatore abituale è quello di analizzare il livello di abilità dei giocatori e decidere se vale la pena rimanere.

Analisi rapida: Due categorie chiave di pesci

Per valutare rapidamente la situazione al tavolo, i giocatori abituali si concentrano su due tipi principali di pesce: i chiamanti e i re del bluff.

Chiamanti: Questi giocatori non hanno una chiara comprensione dei range, della forza della mano o delle probabilità del piatto. Chiamano quasi sempre qualsiasi rilancio, indipendentemente dall’importo, e raggiungono spesso lo showdown. Tuttavia, raramente rilanciano, anche con il nuts. A volte la loro strategia paga, perché i giocatori aggressivi possono impegnarsi troppo e perdere allo showdown.

Bluff Kings: Questi giocatori non possono aspettare le mani forti e vogliono essere al centro di ogni mano. Spesso giocano mani deboli come se fossero forti, cercando di costringere gli altri a foldare. I re del bluff sono facili da identificare entro 5-6 mani e i loro errori possono essere sfruttati.

Quando si gioca contro i fish, è importante rimanere vigili. Sapendo che il vostro avversario è debole, potreste rilassarvi inconsciamente e contare le vostre vincite prima del tempo. Tuttavia, i fish possono approfittarne e ribaltare la situazione. Ricordate che il call di un chiamante non sempre significa debolezza e che il rilancio di un re del bluff non è sempre un bluff.

Imbecilli e idioti

Non tutti i pesci rientrano nella categoria dei maniaci o dei chiamanti automatici. Ci sono altri tipi di pesci, come le lendini e gli imbecilli.